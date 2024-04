Duelo de campeões estaduais em 2024 começa os trabalhos no domingo recheado de Brasileirão

Em Curitiba, os atuais campeões estaduais do campeonato paranaense e campeonato mato-grossense, se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ligga Arena, no estado do Paraná, o Athletico Paranaense enfrenta o Cuiabá na primeira partida do Brasileirão.

O clube paranaense vem de ótimos resultados no começo do ano, com o título do estadual e um ótimo começo na Sul-americana, marcando 10 gols nos dois primeiros jogos da competição.

Apesar do começo de temporada estelar do Athletico, o clube sofreu uma troca no comando durante o campeonato paranaense, saiu Juan Carlos Osório e chegou Cuca. Mas, o time não deu sinais de desacelerar e foi campeão jogando bem no estadual.

Já o Cuiabá, vem de resultados piores que seu adversário. Junto com o título estadual, teve um começo bom na Sul-americana, com um empate e uma vitória em dois jogos. Porém, o caminho nessas competições foi com mais pedras no caminho, passando nos pênaltis na semifinal do mato-grossense, também na terceira fase da Copa do Brasil, ambos contra adversários mais fracos tecnicamente que o Dourado.

Os times vem com mentalidades diferentes para esse começo de campeonato, enquanto o Furacão busca as posições mais altas da tabela para finalmente quebrar a barreira e chegar ao topo do Brasileiro, o Cuiabá busca já começar a se distanciar da zona do perigo e sonhar com algo a mais no campeonato.

Cuca deve promover mudanças pontuais em relação ao time campeão contra o Maringá

O treinador pode já trazer uma mudança logo na defesa do time, com a volta de Pedro Henrique, suspenso na última partida do estadual na vaga de Kaique Rocha. Além disso, o técnico pensa em promover mais duas mudanças, as entradas de Mastriani e Cuello, nos lugares de Christian e Julimar.

Com isso, ele deve trocar o esquema de 4-3-3 utilizado na final pelo famoso e padrão 4-4-2, recuando o Canobbio para jogar de meia pela esquerda.

Escalação provável: Bento; Leo Godoy, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Canobbio e Cuello; Pablo e Mastriani. Técnico: Cuca

Basicamente sem mudanças da final o Cuiabá vem com força máxima para o confronto

O treinador Luiz Fernando não deve promover mudanças no time que foi campeão estadual na última semana. Mantendo o esquema com três zagueiros, dois alas mais avançados e uma linha de três no ataque. Com isso, a esperança de gols no ataque fica nas mãos do artilheiro Deyverson

Escalação provável: Walter; Marllon, Alan Empereur e Allyson; Railan, Lucas Mineiro (Guilherme Madruga), Fernando Sobral e Rikelme; Clayson, Derik Lacerda e Deyverson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ARBITRAGEM

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA – BA)