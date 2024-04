Tite elogia arbitragem na vitoria do Flamengo diante do Atlético-GO: "Vi todos os lances agora. Foram corretas"

Nesse domingo (14), o Flamengo visitou o Atlético-GO no Serra Dourada pela estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória do rubro-negro carioca por 2x1, o principal assunto da partida envolveu o nome de André Luiz Policarpo Bento, árbitro do jogo.

O juiz expulsou dois jogadores do Dragão além do técnico Jair Ventura com 13 minutos do confronto. Essa última, o treinador flamenguista, Tite, também questionou o juiz. Confira abaixo os principais destaques da entrevista coletiva com o comandante do Mengão.

Arbitragem

"Vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa, um jogo acidentado muito difícil de apitar. Porém, das decisões das quais eu vi pegando as imagens elas foram corretas, a favor e contra - afirmou o treinador, comentando ainda a expulsão de Jair Ventura no primeiro tempo, quando ele saiu em defesa do companheiro de profissão. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade de administrar algumas situações. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que o árbitro falou que ele foi ofendido e aí é justificado. O Jair (Ventura) pode falar mais a respeito. Se fosse só por um momento de reclamação eu poderia externar para ter um pouco mais de calma e conduzir, mas aí teve um oitro incidente."

Partida

"Quando nós chegamos no intervalo a gente sabe que a necessidade é de continuar produzindo e empurrando o adversário para trás e buscar o segundo gol. Inclusive coloquei que administrar jogo nós já tínhamos aprendido que não era dessa forma que nós agiríamos. E nós buscamos o segundo gol. Porém, tem alguns detalhes na bola: no único lance que nós erramos, em cruzamento que teve de conclusão, o Atlético-GO foi efetivo. Então tem que olhar sob esse contexto. A partir daí ela traz cenários diferentes desde o primeiro jogo que foi acidentado. O gramado dá para ser melhor para ter um espetáculo melhor. Não dá para ter um Serra Dourada... Faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca, e a qualidade do jogo ele te trava mais."

Criatividade

"A questão de tomada de decisão no último terço hoje tiveram duas questões bem claras no jogo: a primeira é a condição do gramado e a segunda a forma com que o Atlético-GO se defende muito bem com sua primeira linha de quatro e seus dois volantes centrais. Não tinha muito espaço de criação", respondeu Cléber Xavier.

"Reitero o que o Cleber colocou, da qualidade da marcação do Atlético-GO. Na linha defensiva, marcação baixa, são extremamente agressivos e pressionantes. Teve um lance no primeiro tempo em que nós ficamos trocando passes e os caras bloqueavam. Tocou no Arrasca, bloqueava. Tocou no Pedro, bloqueava. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no homem da bola nos dificultou muito", completou Tite

Sequência

"Eu sei que vocês fazem, é a função jornalística projetar, mas a minha experiência me permite pensar jogo a jogo. A gente vai para uma segunda decisão agora. Eu não consigo pensar lá na frente. Há toda uma estrutura do Flamengo para projetar as equipes. Eu não consigo pensar, a não ser refletir nos acertos e erros que cometemos. A equipe se consolidar, crescer na competição, fazer um bom treinamento, voltar hoje, ficar com a família, retomar força, treinar, mesmo que não seja treinamento com intensidade menor, por isso falei do descanso. Há formas de treinar que a gente consegue fazer sem botar intensidade."

Priorizar

"Talvez tenha me faltado um complemento e eu não tenha tido um discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam. Talvez outras pessoas não fizeram questão de compreender. Talvez. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos para conquistar tudo dentro das leis. Eu, como torcedor, também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Mas eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, eu não vou fazer isso. É muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro. Calma, discernimento e um pouco de sensatez. Os objetivos dos clubes estão acima dos meus individuais. Estou há 30 anos como técnico, eu sei da minha hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Tem que interpretar. Vamos lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos? Fui campeão do mundo perdendo o campeonato brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o campeonato paulista. E eu queria ganhar tudo. Torcedor, com meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Se vocês mostrarem uma equipe que ganhou tudo que disputou, acho que o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, mas não sei se teve outra competição que não ganhou. Eu trabalho com a verdade, não gosto de fazer média, dar bala juquinha, ficar abafando. Não é meu modelo, a minha forma. A minha satisfação é ver o torcedor ficar feliz. Isso é legal para nós. Talvez alguns entendam. Talvez outros não façam muita questão de entender."