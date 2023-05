Em busca de consolidar reação na temporada, Flamengo recebe Corinthians

Depois de um início de Campeonato Brasileiro conturbado, com direito a três derrotas seguidas, o Flamengo se recuperou nas duas últimas rodadas e busca mais um triunfo. O adversário deste domingo (21), será o Corinthians, que atravessa um momento difícil no ano. O jogo das duas maiores torcidas do país será às 16h, no Maracanã.

Nas duas últimas rodadas, o rubro-negro superou o Goiás em casa e o Bahia na Arena Fonte Nova. No meio de semana, empatou sem gols contra o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O time comandado por Jorge Sampaoli terminou a sexta rodada na nona posição, e tem como objetivo se aproximar do G-4. Caso vença e tenha uma combinação de resultados favorável, o clube carioca pode fechar o fim de semana apenas a um ponto de distância do quarto colocado.

O Timão, por sua vez, amarga uma série de seis jogos seguidos sem vencer na temporada. No meio de semana, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 fora de casa, pela Copa do Brasil. No brasileirão, não vence desde a primeira rodada.

Na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos, o Corinthians ainda não pontuou fora de casa e amarga a pior campanha como visitante dentre os 20 times da Série A. Longe de Itaquera, a equipe perdeu para o Goiás, Palmeiras e Botafogo.

Duelos decisivos marcaram últimos confrontos

No histórico do confronto entre os dois clubes, o Fla leva vantagem. Em 116 jogos, foram 50 vitórias do rubro-negro, contra 43 do adversário e 23 empates. Em 2022, as equipes protagonizaram duelos importantes na Libertadores e na Copa do Brasil.

Pela competição sul americana, o rubro-negro eliminou o time paulista nas quartas de final do torneio com duas vitórias. Pouco tempo depois, os times se encontraram novamente na decisão da Copa do Brasil, e novamente o Flamengo levou a melhor. Depois de dois empates, os cariocas levaram a taça ao vencer nos pênaltis.

Fla conta com dois reforços

O treinador argentino Jorge Sampaoli ganhou boas notícias para o fim de semana. O lateral-direito Varela e o atacante Pedro estão novamente à disposição do elenco e podem começar a partida como titulares.

Com isso, a equipe terá apenas duas modificações em relação ao que entrou em campo no meio de semana. Wesley França e Éverton Ribeiro devem ser sacados da equipe para a entrada dos jogadores. No restante do time, Sampaoli deve manter os titulares.

Provável escalação: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta e Gerson; Gabigol e Pedro.

Timão deve repetir o time do meio de semana

Apesar da derrota na última quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deve fazer alterações nos 11 iniciais para logo mais. A única dúvida está na lateral-esquerda, com Fábio Santos e Matheus Bidu disputando a vaga.

No restante da equipe, o time será o mesmo. A esperança de gols está no trio formado por Roger Guedes, Wesley Gassova e Yuri Alberto.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Paulinho, Maycon e Fausto Vera; Wésley, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Klein (RS);

Assistente 1: Nailton Júnior Oliveira (CE);

Assistente 2: Maurício Silva Penna (RS);

VAR: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (MG).