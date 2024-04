Flamengo estreia no Brasileirão com força máxima contra o Atlético Goianiense

O Flamengo inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro neste domingo (14) contra o Atlético Goianiense, no Estádio Serra Dourada, às 16h (horário de Brasília). O time comandado por Tite, o ex-treinador da Seleção Brasileira, terá força máxima para a estreia no campeonato.

Transmissão

A primeira partida do Flamengo e do Atlético Goianiense no Brasileirão terá apenas a transmissão do Premiere (pay-per-view do grupo Globo).

Como chega o Flamengo

No último treino, realizado neste sábado (13), no Ninho do Urubu, o Tite indicou qual será o time que iniciará o Campeonato Brasileiro. Em relação ao time que iniciou contra o Palestino, na vitória por 2 a 0, pela Copa Libertadores, o Flamengo deve ter uma mudança na defesa: o Fabrício Bruno deve ganhar a vaga de Léo Ortiz. O Bruno Henrique foi testado, mas deve começar entre os suplentes.

Uma surpresa que o Flamenfo terá para este jogo é que o atacente Carlinhos, que foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com oito gols pelo Nova Iguaçu, foi relacionado e estará entre os suplentes. Outra novidade é a volta de Gerson aos relacionados. O meio-campista volta depois de dois meses e de se recuperar de uma cirurgia no rim.

Provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Como chega o Atlético Goianiense

O time comandado por Jair Ventura não sabe o que é empatar ou perder desde o dia 28 de janeiro e vem de uma sequência de 15 vitórias. Além disso, o Dragão vem de um tricampeonato inédito do Goianão. O treinador do time falou sobre a expectativa para o jogo contra o Flamengo.

— A expectativa é de um grande jogo. São duas equipes que vivem um bom momento. Nós temos a nossa série de vitórias (15), os dois clubes foram campeões estaduais, alcançando os objetivos nesse primeiro semestre. Jogaremos em um estádio maior, então vai estar mais cheio, com certeza. Agora é uma competição diferente - ressalta Jair Ventura.

O Atlético Goianiense deve ter apenas um desfalque para a estreia no Brasileirão: o lateral-direito Bruno Tubarão, com dores na coxa. Quem deve ganhar uma chance nos onze iniciais é Maguinho.

Provável escalação: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.