Vasco supera Grêmio em estreia no Campeonato Brasileiro

A tarde desse domingo (14) foi de conquista de três pontos a favor do Vasco da Gama. O cruzmaltino enfrentou o Grêmio em São Januário e venceu por 2 a 1, com gols de Rossi e Mateus Carvalho. Gustavo Martins descontou para o Grêmio.

A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Um Vasco superior

A superioridade técnica e física da partida foi em favor do Vasco, que teve as melhores chances de gol e tomadas de decisão durante a grande maioria da partida.

Não tardaria a sair o gol do clube mandante, que surgiu com bonita finalização de David de dentro da área. O gol só traduziu uma dominância que já vinha sendo demonstrada dentro de campo.

O primeiro tempo como um todo seria de um Vasco predominante, o que faria com que a superioridade no placar não ficasse apenas por um gol.

Em sobra de bola levantada na área, Rossi deu passe para Mateus Carvalho finalizar com perigo e ampliar a vantagem já no fim da etapa inicial.

Um segundo tempo controlado

Assim como na primeira etapa, o Vasco foi superior na segunda etapa de jogo. O diferencial foi que o Grêmio achou a forma de incomodar um pouco mais o plantel vascaíno, forçando menos organização por parte dos comandados de Ramón Díaz.

Num desses nuances de organização, saiu o gol do Grêmio. Em cruzamento do lateral-esquerdo Cuiabano, Gustavo Martins sobrou livre dentro da área e apenas teve o trabalho de empurrar a bola ao fundo do gol.

O segundo meio de jogo foi marcado por muitas faltas e poucas chances agudas de gol.

Próximos desafios

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (17), diante do Bragantino, fora de casa. O Grêmio volta a campo também nessa quarta (17), mas diante do Athletico-PR.