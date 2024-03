Na tarde desse sábado (23), as Cabulosas receberam o Internacional pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Castor Cifuentes em Nova Lima. O Cruzeiro saiu com a vitória por 3 a 1 depois de dois gols de Fabi Sandoval e um golaço olímpico de Byanca Brasil; Priscilla descontou para as Gurias Coloradas de pênalti. Com esse resultado, o time mineiro assumiu a liderança do campeonato com 7 pontos, enquanto a equipe colorada está na 11ª colocação com 2 pontos conquistados.

CABULOSAS DOMINAM O JOGO NO PRIMEIRO TEMPO

Em busca da primeira vitória em casa no torneio, as Cabulosas foram para cima do Internacional. Logo no início do jogo, a lei do ex apareceu no Castor Cifuentes: após uma boa jogada de Byanca Brasil, Fabi Sandoval recebeu cruzamento e cabeceou firme no canto direito da goleira, abrindo o placar em Nova Lima. Aos 15 minutos, a lei do ex se mostrou implacável mais uma vez, quando a paraguaia ganhou a dividida com a goleira Mayara e finalizou para marcar o segundo gol do Cruzeiro na partida.

O Cruzeiro continuou pressionando e aos 30 minutos, Byanca Brasil cobrou escanteio direto para o gol de Mayara, marcando um golaço olímpico e ampliando o placar para as Cabulosas, selando o jogo ainda no primeiro tempo.

​ Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro

INTERNACIONAL DIMINUI, MAS CRUZEIRO VENCE MAIS UMA

O segundo tempo começou com o Cruzeiro atacando, e logo no início, Byanca Brasil finalizou por cobertura, mas Mayara fez uma boa defesa e mandou para escanteio. As Gurias Coloradas partiram para cima, e aos minutos, Priscilla cabeceou, mas Taty Amaro fez uma grande defesa para salvar as Cabulosas. Logo depois, em um lance em que Bruna Benites cabeceou e a árbitra assinalou pênalti após desvio na mão de Camila Ambrozio. A atacante do Inter cobrou bem e diminuiu para o Internacional no Castor Cifuentes. A partida ficou equilibrada, mas as Cabulosas conquistaram a segunda vitória consecutiva na competição.

PRÓXIMOS JOGOS:

Pela quarta rodada, o Cruzeiro viaja para enfrentar a Ferroviária, na sexta-feira às 16h, na Fonte Luminosa em Araraquara. Já o Internacional encara o Corinthians no mesmo dia, às 21h30, na Neo Química Arena em São Paulo.