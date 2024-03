Rio de Janeiro, Brasil. A noite desse domingo (10) foi de confronto de semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. O Vasco recebeu o Nova Iguaçu pela partida de ida das semifinais do estadual e empatou por 1 a 1, com gol de Lucas Pitón. Xandinho foi quem marcou o gol do Nova Iguaçu.

Primeiro tempo de ineficiência

A primeira etapa da partida ficou marcada pela ineficiência do time do Vasco perante o Nova Iguaçu.

O time foi dominado taticamente, sofrendo, pelo menos, 4 chances claríssimas de gol, duas delas indo na trave.

Léo Jardim foi muito acionado, perfomando boas defesas. O destaque negativo ficou por conta de Zé Gabriel, que pouco pôde produzir nessa primeira metade de jogo.

Segundo tempo

O segundo tempo de jogo iniciaria com uma repaginada completa no meio de campo vascaíno, com as saídas de Pablo Galdames e Zé Gabriel e as entradas de Mateus Carvalho e Juan Sforza.

A equipe experimentaria uma melhora na qualidade das ações de jogo, mas ainda pecando muito na intensidade e cedendo muitos espaços.

Nessa condição descrita, saiu o gol que abriu o placar. Em espaço deixado pela defesa vascaína, Carlinhos infiltrou com qualidade e achou espaço dentro da pequena área, onde finalizou.

Com a visão obstruída pelo bom posicionamento de Léo Jardim, acabou chutando em direção à trave. No rebote, Xandinho finalizou firme e fez 1 a 0.

Desse momento em diante, Vasco se lançaria mais ao ataque, mas sem eficiência. Pouco combativo, o cruzmaltino não conseguiria controlar a posse da bola também.

Apesar disso, ainda teria chance clara com Dimitri Payet, em bola chutada no travessão.

Reação cruzmaltina

Mesmo muito pressionado no jogo, o Vasco seguiu corajoso no ataque. Em uma dessas subidas ofensivas, Payet sofreu falta na intermediária.

O francês foi quem cobrou o tiro livre, que encontrou a trajetória de Mateus Carvalho para desviar dentro da pequena área e encontrar o cabeceio de Lucas Pitón, que deu empate ao placar.

Desse momento em diante, Nova Iguaçu se sentiria pressionado a atacar, mas com um Vasco mais confortável, não conseguiu achar o gol.

Decepção no apito final

O empate no Maracanã ficou indigesto para o torcedor, que saiu muito revoltado do estádio.

Fica também a frustração de um algoz para a temporada: a única derrota do Vasco na temporada foi para o Nova Iguaçu.

Hoje, novamente, frustram o torcedor vascaíno.

Próximo compromisso

O próximo desafio do Nova Iguaçu será o confronto contra o Internacional, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (13), no estádio Mané Garrincha, em Brasilia.

Já o próximo confronto do Vasco será a partida de volta da semifinal, contra esse mesmo Nova Iguaçu, no próximo domingo (17). Local ainda a ser definido.