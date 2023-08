Diego Aguirre avalia tropeço diante do Atlético-MG: "Enfrentamos um time de muita qualidade"

Na tarde deste domingo (27), Atlético-MG e Santos se enfrentaram na Arena MRV pela 21ª rodada do Brasileirão. Na inauguração de sua nova casa, o Galo bateu o Time da Vila Belmiro por 2 a 0. Ambos os gols foram marcados por Paulinho.

Com a derrota sofrida em Belo Horizonte, a equipe paulista permaneceu no Z-4. O Alvinegro Praiano é o 17° na tabela com 21 pontos somados. Além disso, o clube chegou a marca de sete rodadas sem saber o que é vencer jogando longe de seus domínios.

Após o apito final, Diego Aguirre, comandante dos Meninos da Vila, concedeu entrevista coletiva. O treinador comentou sobre o placar da partida válida pela segunda rodada do returno, importante na luta do Santos contra o rebaixamento para a Série B.

"Nós trabalhamos tudo, somos uma equipe e trabalhamos defesa e ataque. Recebemos dois gols, e também enfrentamos um time de muita qualidade, com muitos jogadores de hierarquia, eles aproveitaram as situações. Acho que a defesa está melhorando, mostrando coisas boas, temos que continuar acreditando (...)", comentou o uruguaio.

Vale ressaltar que esta foi apenas a terceira partida de Aguirre como técnico do Peixe. A estreia na beira do gramado aconteceu confronto contra o Fortaleza, onde logo no debute, sofreu dura derrota por 4 a 0. Até o momento, são dois tropeços e uma vitória do treinador recém-chegado.

Tanto Dodi, quanto Lucas Braga estavam pendurados e receberam o cartão amarelo nos minutos finais. O camisa 19 foi advertido primeiro após derrubar Alan Franco no meio do gramado. Na sequência, foi a vez do atacante ser amarelado após falta em Guilherme Arana. Os dois atletas terão de cumprir suspensão no próximo jogo do Santos, contra o América-MG no final de semana, portanto, são desfalques confirmados.

"Sabíamos que era um jogo muito difícil, mas não viemos aqui para tentar ser protagonistas. No começo, o Atlético Mineiro pressionou e encontrou uma chance de gol. Mas, após receber o gol, tivemos o controle do jogo, tivemos situações muito claras para marcar o empate, foram quatro situações que estivemos perto, acho que controlamos o jogo, mandamos por um momento, não conseguimos o gol de empate. Logicamente que contra um time tão forte como o Atlético Mineiro você tem que aproveitar as chances de gol (...)".

Próximos compromissos do Santos

Os Meninos da Vila voltam a campo no próximo domingo (03). A partir das 18h30 (horário de Brasília), novamente em BH, mas para enfrentar o América-MG, o Santos buscará reencontrar a vitória como visitante no Campeonato Brasileiro.