Na tarde deste domingo (10), o Guarani derrotou o Red Bull Bragantino em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Em jogo disputado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Bugre contou com a pontaria de Pablo Thomaz para vencer pelo placar mínimo e fugir do rebaixamento no estadual.

Guarani larga na frente!

O inicio da partida já foi de alegria para o time bugrino, já que aos oito minutos, o goleiro Vladimir fez uma boa saída de bola para Reinaldo que partiu em velocidade ao ataque. Ele cruzou nas costas da marcação do Bragantino para Pablo Thomaz chegar finalizando de pé esquerdo e abrir o placar.

O Guarani teve uma nova boa oportunidade de ampliar aos 42, em um lance semelhante ao primeiro gol. Vladimir chutou para frente, o zagueiro Léo Realpe tentou recuar de cabeça e a bola acabou nos pés de Régis que desperdiçou boa oportunidade.

Alivio bugrino

No segundo tempo, o Bugre adotou uma postura mais defensiva, segurando a pressão do Massa Bruta que quase chegou ao empatou aos 11 minutos, quando Douglas Mendes cabeceou e carimbou a bola no travessão.

Mesmo assim, o time da casa permaneceu firme na defesa e neutralizando o ataque adversário, com isso, garantindo sua segunda vitória em uma campanha instável no estádio que os deixou ameaçado pelo rebaixamento durante até a última rodada.

Como ficam?

Guarani encerra a fase de grupos do Paulistão sendo o primeiro time fora do Z-2, na 14° posição, com 10 pontos. Os rebaixados foram o Santo André com oito pontos, e o Ituano com seis.

Já o Red Bull Bragantino termina esta fase com a sexta melhor campanha e com 21 pontos. O Massa Bruta estará nas quartas de final da competição e enfrentará a Inter de Limeira no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.