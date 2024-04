Na abertura da 2ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (17), o RB Bragantino superou o Vasco por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid. O Massa Bruta marcou seus gols com Nacho Laquintana e Vitinho, enqaunto Pablo Vegetti deixou a sua marca pelo cruzmaltino.

RB Bragantino consegue abrir vantagem rapidamente

O Massa Bruta tentou aplicar uma pressão intensa no início de rapidamente conseguiu resultado favorável. Logo aos 6', Hurtado chutou cruzado da meia-direita e Léo Jardim soltou a bola para frente. Nacho Lauintana aproveitou o rebote e finalizou.

Na sequência, o Vasco tentou chegar ao gol e Vegetti teve a maior oportunidade do empate no primeiro tempo aos 24', ao cabecear com liberdade dentro da área mandando a bola para a linha de fundo.

Os mandantes chegaram novamente com perigo logo na sequência com Mosquera tentando chute de fora da área, parando em defesa de Léo Jardim no canto direito. Na sequência, o Vasco chegou a balançar as redes com Vegetti, mas o bandeira assinalou impedimento na origem do lance com Rossi.

Antes do intervalo, o Vasco criou mais uma chance com Matheus Carvalho conseguiu espaço para finalizar, mas a finalização foi para fora em mais uma oportunidade perdida.

Vasco melhora após trocas, mas não consegue evitar derrota

Ramón Díaz fez diversas trocas no segundo tempo e o cruzmaltino melhorou a sua produção ofensiva. Na bola parada, Léo assustou com cabeceio firme e exigiu boa defesa do goleiro Lucão.

Aos 18', o Vasco conseguiu o empate em jogada iniciada por Ryan, jovem que deixou o banco de reservas e entregou a bola para David cruzar e encontrar Vegetti em posição excelente para concluir de primeira.

O restante do segundo tempo foi movimentado com chances de ambas equipes em finalizações fora do alvo e nenhum controle no meio-campo. Neste "caos", melhor para o RB Bragantino que conseguiu o gol da vitória aos 33 minutos em cruzamento fechado de Vitinho, no canto direito.

Na reta final, o Vasco buscou melhorar a sua pressão ofensiva e chegou a reclamar de um pênalti de Thiago Borbas em Clayton, mas o árbitro não revisou o lance e o RB Bragantino garantiu a vitória.

Tabela

O Red Bull Bragantino obteve sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, seguindo o planejamento. A equipe tem 4 pontos, com um empate fora de casa diante do Fluminense e um triunfo em casa. O Vasco segue estacionado com 3 pontos.

Sequência

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (20). O Vasco tem no Maracanã, diante do Fluminense, às 16h (horário de Brasília). Já o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians às 18h30.