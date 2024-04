Na noite desta quarta feira (17) o Grêmio recebeu o Athletico Paranaense em casa pelo segundo jogo do Campeonato Brasileiro, e saiu vencedor pelo placar de 2 a 0, Cristaldo abriu o placar com um gol no primeiro tempo, e Soteldo ampliou na etapa final para garantir a primeira vitória e os três pontos para a equipe gaúcha. A equipe de Renato Gaúcho fez valer o fator casa e dominou grande parte da partida.

Já do outro lado, o treinador Cuca perdeu pela primeira vez em comando do Athletico-PR, após oito vitórias seguidas.

Como fica?

Com a vitória, o Tricolor conquistou seus primeiros três pontos do Campeonato Brasileiro e sobe para a sétima colocação da tabela. Já o Furacão, com a derrota, caiu para sexto, porém as posições na tabela ainda podem sofrer alterações até o final da rodada.

Cristaldo marca

Aos 18 minutos, Dodi recebeu na entrada da área e virou para Pavon. O atacante dominou e cruzou rasteiro para Cristaldo tocar de pé esquerdo e abrir o placar. O Tricolor ainda criou mais oportunidades com Pavon, mas parou nas defesas de Bento, que fez pelo menos três intervenções importantes.

Soteldo fecha

O Grêmio voltou do intervalo como terminou o primeiro tempo. Aos cinco minutos, Cuiabano acionou Villasanti, que aproveitou a falha da defesa do Furacão e acionou Soteldo para bater de primeira e marcar o segundo do time gaúcho. Depois do gol, o Athletico chegou a ter a posse da bola. Mas encontrou muitas dificuldades para furar a defesa gremista e pouco finalizou a gol. Quem seguiu criando oportunidades foi o time da casa, que mesmo com as trocas, continuou com uma atuação segura. Na reta final, Renato colocou mais marcadores no meio campo para segurar o resultado e terminou o jogo sem ser vazado.

Próximos jogos

O próximo confronto do Grêmio será neste sábado dia 20, em casa, contra o Cuiabá, às 18h30. Já o Furacão, enfrenta neste domingo dia 21, desta vez em casa, contra o Internacional, às 16h.