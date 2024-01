De virada Athletico-PR goleia Grêmio e vai às quartas da Copinha

Na noite desta terça-feira (16), o Grêmio e o Athletico Paranaense se enfrentaram pelas oitavas de final da 54° Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi disputado em Franca, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho e terminou 5 a 3 para os paranaenses.

Com oito gols marcados nesta noite, a partida foi agitada e com reviravolta. O Grêmio começou ganhando por 2 a 0, mas mesmo antes de acabar o primeiro tempo o Furacão já havia descontado. Depois da volta do intervalo, o time do paraná demorou 4 minutos para virar o jogo.

Bola na rede

O responsável por abrir o marcador foi Gustavo Nunes, que recebeu uma boa bola na esquerda, deu um chapéu no adversário entrando na área a contou com um desvio em Eduardo Silvinho para a bola encobrir o goleiro e acabar no fundo da rede.

O segundo gol do tricolor saiu aos 21 minutos da etapa inicial, quando Alysson cruzou a bola na área e o capitão gremista cabeceou para o gol, ampliando o placar.

Aos 27 minutos foi a vez do Athletico Paranaense estrear o seu lado do placar. Walace completou o cruzamento de Lucca para diminuir para o Furacão.

Após voltar do intervalo, o Athletico Paranaense armou uma blitz e conseguiu virar o jogo. Chiqueti recebeu de João Cruz e finalizou cruzado para empatar o placar. Aos cinco minutos, Biro aproveitou o rebote do chute de Chiqueti e virou a partida.

O Furacão ainda ampliou, mesmo com a melhora do Grêmio no jogo. João Cruz finalizou colocado no canto direito de Cássio e fez o 4 a 2.

A esperança gremista saiu dos pés de Riquelme, que aproveitou o bate rebate na área e descontou para o time do Rio Grande do Sul, mas Keven recebeu de João Gomes e ampliou para o Athletico, tirando todas as esperanças do Grêmio.

O futuro do Athletico

O Furacão enfrenta o Novorizontino, que eliminou o São Paulo, nas quartas de final do torneio.