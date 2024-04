Renato Gaúcho lamenta derrota do Grêmio na estreia do Brasileirão

Neste domingo (14), o Grêmio estreou com o pé esquerdo na Série A do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado para o Vasco da Gama fora de casa por 2 a 1, pela abertura da primeira rodada da competição nacional, em São Januário.

Com o resultado, o Tricolor dos Pampas cairam para a 15ª colocação, sem nenhum ponto somado na tabela de classificação do Brasileirão, com apenas um gol marcado.

Após a derrota para o Vasco fora de seus domínios, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tentou minimizar o resultado na estreia do Brasileirão 2024.

Ainda assim, o treinador também admitiu que o time precisa se reforçar basante para o restante da temporada, mas destacou que a situação do time gaúcho é mais complicada do que ele imagina.

"Diversos jogadores se oferecem para atuar no Grêmio, mas não faz sentido contratar para jogar bola. Faltam bons jogadores no mercado e os que são bons custam caro. Qualquer jogador hoje recebe R$ 800 mil por mês e quem tem dinheiro vai às compras”, afirmou.

Dessa forma, Renato assumiu o que está acontecendo com os jogadores do elenco principal do Grêmio e os motivos por qual o time não vem apresentando o mesmo futebol, que vinha demonstrando no Campeonato Gaúcho.

"É lógico que ninguém gosta de perder, perdemos um jogo na Libertadores que não poderia ter perdido e hoje fomos derrotados na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu sei que estão acontecendo algumas coisas, mas isso eu converso com o meu presidente, com o vice e com o executivo”, explicou.

Segundo o comandante gremista, o time levou foi derrotado pelos gols que não poderia tomar e também disse que o Tricolor também precisa aprender a lição sobre entrar ligado no confronto.

Grêmio busca recuperação contra o Athletico-PR nesta quarta-feira pela segunda rodada do Brasileirão 2024

Para ir em busca de recuperação, o Grêmio retorna a campo nesta quarta-feira (17) e o desafio dessa vez será contra o Athletico-PR, às 19h (horário de Brasília), através da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Diante dos paranaenses, o Tricolor terá que lidar com os desfalques dos laterais-esquerdos Reinaldo e Mayk e dos volantes Carballo e Mila, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o meio-campista Jhonata Robert e o atacante André Henrique também estão fora da partida devido a lesões, assim como na partida de estreia do Brasileirão contra o Vasco da Gama.