Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro,, o Grêmio recebe nesta quarta-feira (17) em sua arena, às 19h no horário de Brasília, o Athletico Paranaense. O Imortal quer sua primeira vitória na competição e o visitante busca a nona partida consecutiva que sai vencedor. O confronto terá a transmissão feita pelos canais SporTV e Premiere.

Na primeira rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrentou o Vasco da Gama em São Januário e saiu derrotado na estreia com o placar de 2 a 1. A partida foi repleta de lances polêmicos, debates e como medida preventiva, o árbitro responsável pela da partida foi afastado pela CBF.

Já o Athletico-PR recebeu o Cuiabá na Arena da Baixada e logo no inicio do campeonato, venceu de goleada com o placar final de 4 a 0.

Resultados recentes:

Ambas equipes disputaram a elite de seus campeonatos estaduais e tiveram sucesso. O Tricolor foi campeão do Campeonato Gaúcho de 2024 em cima do Juventude e o Athletico levantou a taça de Campeão Paranaense 2024 após derrotar o Maringá na final.

Retrospecto do confronto:

Nos últimos 4 confrontos entre os times sulistas, não houveram empates e o retrospecto é equilibrado e o Imortal tem 1 vitória. Já o Athletico venceu 3 partidas, tendo ainda uma goleada aplicada no Grêmio no ano que foi rebaixado. Confira os resultados :

Grêmio 1 a 2 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro Série A 2023

Athletico-PR 1 a 2 Grêmio - Campeonato Brasileiro Série A 2023

Athletico-PR 4 a 2 Grêmio - Campeonato Brasileiro Série A 2021

Grêmio 0 a 1 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro Série A 2021

Provável escalação das equipes:

Grêmio: Marchesin, João Pedro, Geromel, Kannemann, Cuiabano, Du Queiroz, Villasanti, Pavón, Cristaldo, Soteldo, João Pedro Galvão .

Técnico: Renato Gaúcho .

Athletico: Bento, Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Fernandinho, Erick, Cuello, Canobbio, Julimar e Pablo .

Técnico: Cuca .

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique .

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Brigida Cirilo Ferreira .

VAR: Marco Aurelio Augusto .