Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Grêmio

O Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro 2024 em busca da conquista de seu terceiro título nacional. O Imortal foi campeão em 1981 e 1996. Mesmo não vivendo um bom momento na Libertadores, o Tricolor Gaúcho vê o Campeonato Brasileiro como uma forma de virar a chavinha e iniciar uma remontada.

A equipe de Renato Portaluppi acaba de conquistar o 43° Campeonato Gaúcho, o título foi conquistado contra a equipe do Juventude, com essa conquista, o Tricolor fica a três títulos atrás de seu maior rival, Internacional.

Escalação

Renato Portaluppi vem usando nesse ano a formação 4-2-1-3 e até mesmo a 4-3-3. Nos jogos mais importantes ele tem optado por um time mais sólido no meio e mais veloz nas pontas do campo, ele tem utilizado bastante do seu elenco e feito um pequeno revezamento entre os seus atletas. Seus titulares são Marchesí; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavon e Diego Costa.

Soteldo que está emprestado ao Tricolor ainda pode aparecer entre os titulares do time de Renato Portaluppi, o venezuelano acaba de se recuperar de uma pequena lesão, mas deve ser inserido no time aos poucos.

Fique de olho

Nessa temporada é bom ficar de olho no Ponta direita, Pavón que chegou na equipe em Fevereiro deste ano, o atleta atuava no Atlético Mineiro. Ele defendeu o Galo durante dois anos.

Na última edição do Brasileirão, o argentino disputou 33 partidas ainda pelo Atlético-MG e marcou apenas 3 gols, mas nesse ano, o Ponta Direita já tem se destacado, ele disputou 9 jogos e marcou 3 gols e deu 3 assistências.

Treinador

Com uma longa e vitoriosa história, Renato Portaluppi deixou o Grêmio em 2021, após quatro anos e meio de trabalho, o treinador assinou como Flamengo, mas acabou não dando certo no cargo, e acabou voltando ao Grêmio em setembro de 2022. Nessa sua volta o treinador já conquistou a Recopa Gaúcha de 2023, o Campeonato Gaúcho do mesmo ano e acaba de conquistar o Campeonato Gaúcho 2024.

Arena do Grêmio

Inaugurado em 8 de dezembro de 2012, com uma vitória pelo placar de 2 a 1, em um amistoso contra o Hamburgo-ALE, a Arena do Grêmio é o estádio que o Tricolor manda seus jogos. A capacidade oficial do estádio é 55.663.

O maior público do estádio foi em 2016, na partida contra o Atlético- MG, na conquista da Copa do Brasil daquele ano, o número de torcedores presentes foi de 55.337 pessoas. Ali o Grêmio conquistou seu primeiro título no seu estádio.

Posição em 2023

No Campeonato Brasileiro de 2023 o Tricolor Gaúcho terminou em segundo colocado. A equipe gaúcha somou 78 pontos em 38 partidas, marcou 63 gols e sofreu 56, terminando o campeonato com um saldo de gols de 7.

Com esse feito, o time conquistou a vaga direta para a Libertadores 2024 e o destaque do time no ano foi o centroavante uruguaio, Luiz Suares.

Expectativa para 2024

A expectativa da equipe gaúcha para esse ano é brigar pelo título e encerrar o jejum de 27 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro, feito que não acontece desde 1996. Em caso de não conquista do título, a equipe deve brigar ao menos para conquistar a vaga direta para a Libertadores novamente. ​​​​