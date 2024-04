Neste domingo (21), Vitória e Bahia se enfrentaram no Barradão em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em um clássico eletrizante, o Ba-Vi terminou empatado em 2 a 2, com gols de Matheuzinho e Wagner Leonardo pelo Leão, e Biel e Everaldo pelo Tricolor de aço.

Primeiro tempo com domínio rubro-negro

O Vitória levou a melhor em uma primeira etapa de boas chances dos dois lados. O jogo começou morno, com as duas equipes com pouca criatividade. Ademir arriscou com perigo aos três minutos em chute de fora da área, enquanto o Leão só reagiu aos 19. Jean Lucas foi desarmado, e Zeca cruzou na cabeça de Matheuzinho, que finalizou para grande defesa de Marcos Felipe. O meia pegou a sobra e abriu o placar.

O Bahia sentiu o golpe, e o Vitória quase ampliou aos 26 minutos, em nova saída de bola errada do Tricolor. No lance, Matheuzinho arriscou de fora da área, e Marcos Felipe apareceu para salvar mais uma vez. O Tricolor "voltou" para a partida no fim do primeiro tempo, quando emendou uma sequência de boas chances: Everton Ribeiro saiu na cara do gol, mas chutou fraco, enquanto Ademir e Jean Lucas chutaram de fora da área com perigo.

Tricolor reagiu e buscou empate

A etapa final teve o Vitória mais próximo do segundo gol nos primeiros minutos. Logo aos três minutos, Wagner Leonardo na trave em cabeçada e, aos seis, Osvaldo finalizou mal ao sair na cara do gol. Aos dez, Lucas Esteve cobrou falta e exigiu mais uma intervenção de Marcos Felipe. Mas, no lance seguinte, os visitantes não escaparam. Em cobrança de escanteio de Matheusinho, Wagner Leonardo completou para o fundo do gol.

O Bahia se lançou ao ataque, e, os 23 minutos, Thaciano pegou sobra dentro da área, acertou o travessão, e Biel completou para o gol vazio. Dois minutos depois, o Tricolor acertou a trave. Aos 26, Everaldo acertou uma bomba da entrada da área e marcou um golaço. O Vitória sentiu o golpe e só acordou na parte final do jogo, porém sem conseguir levar muito perigo ao gol. Já o Tricolor baixou o ritmo nos minutos finais e o clássico terminou empatado.