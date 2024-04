Jogando no Barradão, o Vitória recebeu o Bahia na ida da final do Campeonato Baiano. E na tarde do último domingo (31), o BaVi foi um dos melhores jogos da temporada.

Todos os gols saíram no segundo tempo, onde Thaciano abriu o placar e Cauly ampliou para 2 a 0, encaminhando um triunfo tranquilo. Então Mateus Gonçalves saiu do banco para marcar dois gols, empatar o jogo e, aos 52 minutos, Iury Castilho virar a partida para o rubro-negro.

É o time da virada, é o time do amor!

O primeiro lance de perigo foi aos 14, quando Luciano Juba tabelou com Cauly pela esquerda e cruzou, mas a bola foi na direção do gol e Lucas Arcanjo tirou de soco para escanteio.

E dois minutos depois, no lançamento longo, pela direita, Marcos Felipe saiu do gol para fora da área e foi afastar para o meio, mas ao afastar a bola ele mandou a bola nos pés de Alerrando, na entrada da área, com o gol SEM GOLEIRO e o atacante mandou a bola pela direita do gol!

Cauly bateu da entrada da área, fraco, mandando a bola nas mãos de Lucas Arcanjo, aos 37 minutos. Por fim, 10 minutos depois, no cruzamento na área a defesa tirou e a bola sobrou para Caio Alexandre, que cruzou na área para, no erro de saída de Lucas Arcanjo, Thaciano cabecear para o gol vazio e ver Wagner Leonardo tirar em cima da linha!

E logo na saída do primeiro tempo, com literalmente um minuto, Cauly recebeu o passe na esquerda feito por Luciano Juba, tirou o defensor e invadiu a área, rolando para o meio, após Lucas Arcanjo sair do gol, para Thaciano, sozinho colocar a bola no fundo das redes, abrindo o placar em pleno Barradão!

Aos 11 minutos Osvaldo cruzou o escanteio na área e a defesa afastou de lá. No rebote Rodrigo Andrade chutou de longe, mas mandou a bola nas mãos de Marcos Felipe. Dois minutos depois Zeca cruzou a bola na área e Arias tirou para escanteio, com a bola passando a frente do gol, quase marcando contra. Matheusinho bateu a falta e Alerrandro subiu para desviar e mandar a bola por cima do gol, aos 16 minutos.

E apenas um minuto depois, no contra-ataque a bola rodou, saiu da direita para a esquerda, onde Luciano Juba ficou com ela e cruzou para a entrada da pequena área, onde Cauly estava para chegar batendo, no canto esquerdo, marcando o segundo do Bahia!

Mas o Bahia não teve a chance de ficar tranquilo no placar, por aos 22 minutos na troca de passes Alerrandro recebeu o passe e chutou em cima de Cuesta, com a bola indo nos pés de Matheus Gonçalves no lado esquerdo da área, para bater no canto esquerdo, diminuindo o placar!

Aos 39 minutos Ademir recebeu o passe na esquerda e cruzou, para o desvio da defesa contra o próprio gol, mas Lucas Arcanjo defendeu no canto direito.

E veio o empate, aos 43 minutos, Iury Castilho recebeu o passe na direita, entrou na pequena área para tirar o defensor e bater para uma ótima defesa de Marcos Felipe, mas no rebote Mateus Gonçalves chutou forte, no alto, empatando o jogo!

Por fim, aos 52 minutos do segundo tempo, com sete minutos de acréscimo, no passe pela direita para Zeca, ele cruzou e Iury Castilho chegou chutando forte, no canto esquerdo, virando a partida para o Vitória, que saiu de um 2 a 0 contra para um 3 a 2, se mantendo invicto em casa em um dos jogos mais espetaculares - até agora - no ano no futebol brasileiro!

O jogo de volta!

O jogo de volta, na Arena Fonte Nova, acontecerá no domingo (7), às 16h, definindo o campeão do Baiano! Em caso de triunfo do Bahia por um gol teremos pênaltis. Em dois ou mais gols do Bahia: título tricolor. Outros resultados: Vitória campeão!