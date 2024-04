De virada, Internacional vence Bahia na abertura do Brasileirão

Internacional e Bahia se enfrentaram neste sábado (13), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. O colorado venceu de virada pelo placar de 2 a 1, com gols de Wesley e Fernando. Pela equipe baiana, o único gol foi marcado pelo atacante Biel.

EQUILÍBRIO NOS 45 INICIAIS

A primeira etapa do confronto foi marcada por um equilíbrio entre as duas equipes, com o colorado tendo um pouco mais de volume ofensivo. A primeira chance do Internacional foi aos 17 minutos, com uma cabeçada de Thiago Maia. Após escanteio pelo lado direito, Thiago Maia apareceu livre de marcação e cabeceou com perigo por cima do gol de Marcos Felipe, com a bola passando raspando o travessão. Aos 22, novamente o Inter voltou ao ataque, assustando a defesa baiana. Após recuperação de bola no meio, Lucca foi acionado na ponta esquerda e cruzou a bola na área, buscando Borré. O atacante recebeu com caminho livre para finalização e bateu com força, obrigando o goleiro Marcos Felipe a fazer uma bela defesa e manter o zero no placar.

O Bahia chegou pela primeira vez aos 26, quando Everton Ribeiro aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e finalizou de primeira para tirar tinta da trave do gol colorado. Um minuto depois, aos 27, o esquadrão voltou ao campo de ataque, dessa vez em uma chegada com mais perigo. Jean Lucas arrancou pelo meio e tabelou com Arias, que vinha pela direita. O lateral dominou e serviu Jean, que recebeu na área e finalizou forte para uma ótima defesa de Rochet. O Inter ainda teve uma chance aos 32 minutos, em chute de fora da área de Bustos, porém o lateral mandou a bola pela linha de fundo e só assustou o goleiro Marcos Felipe.

VIRADA COLORADA

A primeira chegada da segunda etapa veio por parte da equipe colorada, aos 6 minutos. Bustos recebeu na direita e cruzou para o meio da área, buscando Borré. O atacante subiu mais alto que a marcação e cabeceou com perigo no gol de Marcos Felipe, que só acompanhou a bola saindo pela linha de fundo. Aos 20, o colorado voltou ao campo de ataque com chegada perigosa de Mauricio. Após cruzamento da esquerda, a zaga baiana afastou mal e a bola ficou viva na área. No bate e rebate, Mauricio ajeitou a bola e tentou um voleio ao gol do esquadrão, porém a bola não encontrou o caminho das redes e saiu pela linha de fundo.

Rogério Ceni mexeu no time e colocou o atacante Biel no lugar de Caio Alexandre, buscando dar mais velocidade à equipe. A substituição do treinador surtiu efeito e, em menos de 7 minutos após a mudança, Biel que havia acabado de entrar, abriu o placar em Porto Alegre. Everton Ribeiro recebeu no meio de campo e tocou mais à frente a Jean Lucas. O meia viu Biel avançando pela esquerda e acionou o ponta em velocidade, que foi frio no lance, cortando a marcação de bustos e com um chute travado conseguiu abrir o marcador.

Porém, a comemoração do Bahia durou por pouco tempo, já que dois minutos depois, aos 26, o colorado conseguiu chegar ao empate. Após cobrança de lateral pela esquerda e falta de atenção da defesa do esquadrão, Wesley apareceu livre na área e pegou a sobra para mandar por baixo das pernas de Marcos Felipe e empatar a partida no Beira-Rio. Após o gol, os donos da casa passaram a pressionar mais e, aproveitando o bom momento na partida, buscaram o empate aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio na segunda trave, Fernando subiu mais alto que a marcação e cabeceou firme para vencer o goleiro do esquadrão, Marcos Felipe, que chegou a tocar na bola, mas não evitou a virada colorada.

COMO FICA?

Com a vitória, o Colorado conquista os primeiros três pontos e assume provisoriamente a primeira colocação do campeonato. Já o esquadrão de aço permanece sem pontos com a derrota e fica provisoriamente na lanterna.

PRÓXIMOS JOGOS

O Internacional volta a campo na quarta (17), quando enfrenta o Palmeiras em São Paulo às 21h30 (Horário de Brasília). Já o Bahia enfrenta o Fluminense na terça (16), em Salvador, também às 21h30 (Horário de Brasília).