Na abertura da 2ª rodada do Brasileirão Série A nesta terça-feira (16), o Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova em um duelo entre duas equipes que não venceram na rodada inaugural do campeonato.

O Bahia tentará se recuperar da virada que sofreu diante do Internacional no Beira-Rio e buscará a força de atuar em seus domínios, onde possui invencibilidade na atual temporada com 10 vitórias e um empate.

Do outro lado, o Fluminense possui mais uma oportunidade para se firmar de vez como uma das forças do futebol brasileiro neste ano após um bom desempenho diante do RB Bragantino, apesar do empate por 2 a 2.

A partida será transmitida ao vivo para todo o Brasil a partir das 20h30 pelo horário de Brasília, com a bola rolando uma hora depois, através dos canais SporTV e Premiere.

Bahia contará com retornos importantes

O técnico Rogério Ceni prometeu soluções após a derrota para o Bahia e tudo indica que o tricolor entrará em campo com mudanças. Cauly deve retornar à equipe titular após ter iniciado no banco de reservas contra o Inter.

Haverá também o retorno de Everaldo após recuperar-se de lesão, provavelmente no lugar de Oscar Estupiñán. Por fim, segundo a imprensa baiana, Biel pode ganhar chance como titular e deslocar Everton Ribeiro para a reserva.

Provável escalação: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Biel) e Cauly; Thaciano e Oscar Estupiñán (Everaldo).

Fluminense terá desfalques de peso

Enquanto isso o Fluminense terá desfalques importantes para o duelo de logo mais pois Felipe Melo e Marcelo não treinaram na última segunda-feira e provavelmente não serão relacionados para o confronto.

Fernando Diniz fez testes com Manoel (zagueiro que voltou a treinar com o elenco principal após lesão) e Martinelli iniciando como titulares, além da dupla Felipe Andrade e Antônio Carlos. Marlon, Keno, Gabriel Pires e Lelê seguem no departamento médico.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Felipe Andrade ou Antônio Carlos), Martinelli, Diogo Barbosa; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP)

Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

Quarto árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)