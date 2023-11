De volta! Vitória vence Novorizontino e garante acesso à Série A do Brasileirão

Em um jogo repleto de emoções com gols decisivos nos acréscimos, Novorizontino até sai na frente, mas toma virada nos minutos finais e Vitória vence o jogo em São Paulo. Para o time paulista que ainda sonha com a vaga na elite do futebol brasileiro a derrota custou a entrada do time no G4. Já para o rubro-negro baiano o resultado de hoje significou o acesso a Série A do Brasileirão após longos 5 anos, além praticamente garantir o inédito troféu de uma competição nacional.

O primeiro tempo

No jogo que poderia confirmar o acesso do Vitória ao Brasileirão Série A quem comemorou primeiro foram os torcedores do Novorizontino. Após um começo de muito domínio e pressão do time paulista aos 19 minutos do primeiro tempo depois um lançamento vindo da defesa criar uma confusão no meio campo, a bola sobrou com o jogador Lucas que acertou um belo chute defendido pelo goleiro Assis Arcanjo e no rebote Rômulo abre o placar para o Novorizontino.

O começo da reação do Leão saiu dos pés do artilheiro Léo Gamalho, nos acréscimos do primeiro tempo já no último lance, após receber um cruzamento de Zeca na área e conseguir ganhar dos marcadores o camisa 9 do Leão domina a bola e bate com categoria para empatar o jogo.

Já no segundo tempo

Na volta do intervalo o time do Novorizontino seguiu implicando uma marcação muito forte e pressionando o Vitória, o gol para o time paulista era fundamental para continuar na briga pelo G4 do Brasileirão Série B. Tentando aliviar a pressão e acalmar o jogo o time rubro-negro passou a apostar no contra-ataque, como uma saída para tentar buscar o gol da virada. O técnico do Leonardo Condé voltou a adotar o seu sistema com três zagueiros, sendo eles Camutanga, Wagner Leonardo e João Victor, com essa alteração na formação da equipe o jogo ficou mais parelho com ambos os times buscando o gol da vitória.

Quando o jogo já se encaminhava para o final, com o placar ainda em 1 a 1, resultado que já era suficiente para o Vitória confirmar o acesso a elite do futebol brasileiro, o jogador Zé Hugo após receber uma boal enfiada, dribla o goleiro adversário e é derrubado dentro da área. Welder bateu o penal com maestria fazendo o gol da virada já nos acréscimos do segundo tempo para dar números finais a partida no Estádio Jorjão

E agora?

Agora, o Vitória vai em busca do seu primeiro título nacional que pode acontecer já no próximo sábado(18) no jogo contra o Sport em pleno Barradão, o time Baiano tem 69 pontos, enquanto Atlético Goianiense com 61 e Criciúma com 60 vão tentar buscar do líder até a última rodada.

O Novorizontino que ainda busca a vaga no G4 do campeonato atualmente encontra-se com 57 pontos, apenas 3 pontos atrás do quarto colocado Juventude. O time paulista viaja até o Paraná para enfrentar o Londrina pela penúltima rodada do campeonato nesta sexta-feira(20), só a vitória importa para manter ambos os times que ainda lutam pelo acesso ao Brasileirão Série A.