Na noite deste domingo (21), o Atlético GO foi derrotado pelo São Paulo com o placar de 3 a 0 no Estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 3ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Calleri, Luciano e Ferreirinha fechou o placar no Antonio Aciolly.

São Paulo marca no começo e constrói vitória

Foto: Divulgação/São Paulo

Diferentemente dos tempos de Thiago Carpini, o São Paulo entrou em campo ignorando qualquer possível crise interna e demonstrou desde os primeiros minutos que foi a Goiânia com apenas um objetivo, a vitória.

Milton Cruz, treinador interino durante esta rodada, optou pela titularidade de André Silva e Alan Franco, consequentemente, ambos vinham fazendo um grande jogo e fizeram grandes atuações na primeira etapa, o São Paulo abriu o placar logo aos 14 minutos de jogo, com um cruzamento na media de André Silva, e Calleri cabeçeou sem chance para Ronaldo e abriu o placar.

Após o gol marcado, os donos da casa tentaram fazer seu jogo, buscando ataques em diversas oportunidades, mas com uma defesa são-paulina sólida, as tentativas não tiveram êxito, levando pouquíssimo perigo a meta de Rafael, e a partida foi para o intervalo com os visitantes na frente.

Tricolor amplia e garante vitória fora de casa

Foto: Divulgação/São Paulo

Na volta para o segundo tempo o São Paulo voltou sem mudanças, já o Deagão realizou duas trocas em busca da reviravolta, mas para o desespero dos donos da casa, logo aos 7 minutos do segundo tempo, Luiz Felipe fez um pênalti extremamente infantil em Luciano e consequentemente expulso, Luciano foi para a bola e converteu, 2 a 0 no placar.

Após o placar estar praticamente definido, o ritmo imposto pelo tricolor diminuiu, mas em contrapartida, o time de Goiânia não tinha mais forças para ir atrás do placar, e aos 17 minutos da segunda etapa, Gabriel Barros tomou cartão vermelho, e a partir deste momento uma reação seria de fato impossível, e para “matar” o jogo, o atacante Ferreirinha, do São Paulo, fez uma grande jogada aos 76 minutos e “fechou o caixão”, tricolor surpreendeu após a saída de Thiago Carpini, e venceu por 3 a 0 em seu primeiro jogo fora de casa.

Tabela

O Dragão com mais uma derrota sofrida, atualmente se encontra na décima nona colocação do Brasileirão, tendo sofrido três derrotas em duas partidas.

O São Paulo conseguiu a sua primeira vitória na competição e somou seus primeiros três pontos na tabela, atualmente a equipe paulista na décima quarta colocação.

Sequência

O Atlético Go volta a campo apenas no próximo domingo (28), em que terá de enfrentar o Internacional, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão 2024, no Estádio Beira-Rio, ás 20h.

O São Paulo volta aos gramados na próxima quinta-feira (25), em que terá de enfrentar o Barcelona SC, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2024, no Estádio Banco Pichincha, ás 21h.