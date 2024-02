Na noite desta quarta-feira, o Atlético Goianiense visitou o União Rondonópolis, no Estádio Luthero Lopes, às 21h30. O jogo foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2024 e terminou 3 a 1 para o Dragão. Com o resultado, o Atlético Goianiense avança para a próxima fase.

Projeção dos treinadores

O técnico do União Rondonópolis, Luciano Dias, foi o primeiro a falar com o Prime Video - detentor dos direitos - e comentou sobre a dificuldade da partida: "Eu falei pro meu grupo, sabemos da capacidade do Atlético, então precismaos fazer uma partida perfeita, minimzar os erros ao máximo, ter muita atenção e tentar neutralizar o adversário. Estamos fazendo uma campanha muito boa no estadual, temos nossas qualidades e não podemos esquecer disso. É difícil, mas é possível. Vamos tentar fazer uma partida perfeita para buscar o resultado."

Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense, também concedeu entrevista antes do duelo e falou sobre a dificuldade da partida: "Encarar como uma final de Copa do Mundo. É nossa primeira decisão do ano, a gente vem em uma crescente, já são seis vitórias consecutivas, mas vamos enfrentar um rival que está há nove jogos sem perder, líder de seu campeonato. É um jogo muito difícil, e vamos encarar como uma final. Respeitando o adversário, mas fazer o que a gente tem feito. Vamos buscar o gol a todo momento, não vamos sentar em cima do resultado do empate."

Começou com tudo!

O primeiro tempo começou com uma temperatura acima do esperado. O União Rondonópolis entregou muita marcação no campo ofensivo e conseguiu chegar com certo perigo ao gol do Atlético Goianiense, após alguns erros técnicos de joagdores do setor defensivo da equipe.

O "bafo" do União não durou muito tempo e os times começaram a rodar a bola tentando achar espaços na defesa adversária, mas até o final do primeiro tempo, nenhuma das equipes conseguiram furar o bloqueio.

Aos 41 minutos, após cruzamento na área, os jogadores do Atlético Goianiense tocaram a bola de cabeça e sobrou com o zagueiro Adriano Martins, que testou firme para abrir o placar.

Não deu para aproveitar!

O segundo tempo começou morno, mas aos nove minutos, o União Rondonópolis empatou com Yan Maranhão. O atacante recebeu um cruzamento de Fabinho e, com a ponta da chuteira conseguiu empatar. Mas a comemoração durou apenas um minuto. Aos 10, Emiliano Rodríguez tentou duas vezes, após a cobrança de falta, e na segunda conseguiu ampliar para o Dragão.

Aos 15 minutos, Emiliano Rodríguez ficou cara a cara com o goleiro do União Rondonópolis e chutou no alto, rente ao travessão para dificultar ainda mais o trabalho dos donos da casa. No restante do segundo tempo, o União tentou criar algo, mas não conseguiu furar a defesa do Dragão.

Próxima fase

A segunda fase do torneio será disputada entre as semanas do dia 6 e 13 de março. O Atlético Goianiense vai conhecer o seu adversário na próxima terça-feira (27), no jogo entre Athletic-MG x Volta Redonda-RJ, às 19h15. O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere.