Nesta terça-feira (23), o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pela 3ª rodada do grupo F da CONMEBOL Sul-Americana.

Com esse resultado, o Corinthians perdeu a liderança do grupo, ficando dois pontos atrás do novo líder, o Argentinos Jrs. A equipe paulista ainda pode ser ultrapassada pelo Racing Montevideo nesta quinta-feira, em caso de empate ou vitória dos uruguaios contra o Nacional-PAR.

O jogo

Os argentinos marcaram seu gol logo nos primeiros dois minutos de jogo. Após receber passe nas costas dos zagueiros corinthianos, Gastón Verón bateu rasteiro no canto direito e marcou, aproveitando falha do goleiro Cássio.

O Corinthians teve dificuldades na criação e só chegou com perigo aos 14 minutos, quando Pedro Henrique desviou de cabeça para boa defesa de Diego Rodríguez,após lançamento de Fausto Vera.

No início do segundo tempo, a situação do Timão piorou quando o zagueiro Raul Gustavo foi expulso após gesticular contra a arbitragem e acertar o bandeirinha. Mesmo com um jogador a menos, o Corinthians tentou pressionar, chegando a uma cabeçada de Cacá dentro da pequena área, após cobrança de falta, mas a bola parou no goleiro Diego Rodríguez.

O confronto continuou tenso, mas o Corinthians não conseguiu evitar a derrota. Final de jogo: Argentinos Juniors 1 a 0. Timão chega a sua terceira derrota seguida e seu quarto jogo consecutivo sem marcar gols.

Próximos compromissos

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense no domingo, (28), às 16h (de Brasília), em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Corinthians jogará somente no dia 7 de maio (terça-feira), às 19h (Brasília), contra o Nacional-PAR, no Paraguai.

O Argentinos Jrs. enfrentará o Vélez Sarsfield no domingo (28), às 15h30 (de Brasília), pelo Campeonato Argentino.

Pela Sul-Americana, a equipe argentina jogará novamente no dia 7 de maio (terça-feira), às 19h (de Brasília), contra o Racing Montevideo, no Uruguai.