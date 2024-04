Em casa, Corinthians encara Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro

Depois de um início de ano conturbado com troca de treinador e eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians inicia a caminhada no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena.

Hoje comandado por António Oliveira, o Timão busca um melhor desempenho na competição para não repetir a má campanha de 2023, quando terminou em 13ª lugar, com apenas 50 pontos conquistados.

Sob o comando do português, a equipe do Parque São Jorge jogou 10 vezes e venceu em seis oportunidades, além de três empates e uma derrota. No meio de semana, o time goleou o Nacional-PAR por 4 a 0 pela Copa Sul-Americana e assumiu o primeiro lugar do Grupo F.

O Galo, por sua vez, chega para o duelo fora de casa embalado pela conquista do pentacampeonato mineiro em cima do Cruzeiro por 3 a 1 e pela vitória em casa na última quarta-feira diante do Rosário Central-ARG, na Libertadores.

O alvinegro de Minas também teve um começo de ano ruim, que culminou com a saída do técnico Luiz Felipe Scolari e a contratação do argentino Gabriel Milito. O novo comandante atleticano está invicto à frente de sua equipe, com três vitórias e um empate.

Na era dos pontos corridos, esta será a terceira vez que os times se enfrentam na rodada de abertura do Brasileirão. Em 2003, o Atlético-MG levou a melhor e venceu por 3 a 0, e em 2014, a partida terminou empatada por 0 a 0.

Confronto já decidiu taça

Corinthians e Galo já se enfrentaram 85 vezes em jogos oficiais, e o Timão leva vantagem sobre o clube mineiro, com 36 vitórias contra 28, além de 21 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, são 72 partidas, com 30 triunfos paulistas, 24 dos mineiros e 18 empates.

O ponto alto do duelo aconteceu em 1999, quando os dois times chegaram na grande final do Brasileiro. Em uma emocionante decisão, o Atlético-MG venceu o primeiro jogo em casa por 3 a 2, com três gols de Guilherme.

Na segunda partida, Ricardinho e Luizão apareceram para devolver a vantagem para o Timão e levar a final para a terceira partida. No jogo derradeiro, o empate por 0 a 0 deu ao time paulista o tricampeonato nacional.

Duelo já foi realizado no Rio de Janeiro

Ainda em 1999, mas pela primeira fase da competição, o Corinthians cumpria uma punição com a perda de mando de campo e, com isso, as duas equipes se enfrentaram no Maracanã.

Com o estádio vazio, o Galo não tomou conhecimento do líder da primeira fase e goleou por 4 a 0, com show de Guilherme, que viria a ser o artilheiro daquela edição do Brasileirão e marcou um lindo gol por cobertura em cima de Dida.

Timão defende invencibilidade

Em 2023, o Corinthians foi um dos grandes carrascos para o Atlético-MG. Em quatro partidas, foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, ocorrida no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na volta, o time do Parque São Jorge reverteu a desvantagem e eliminou os mineiros na decisão por pênaltis. Depois disso, venceu outra vez o adversário no Mineirão e empatou no segundo turno do Brasileirão.

António Oliveira deve manter time titular

Para o duelo de logo mais, o treinador português não deve mexer na equipe que goleou o Nacional-PAR no meio de semana. Com isso, Fausto Vera deve seguir entre os 11 iniciais no lugar de Breno, e a equipe deve jogar novamente com três atacantes.

O português segue sem contar com o volante Maycon e o lateral-esquerdo Diego Palacios, que estão no departamento médico.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Galo pode ter mudanças

De olho na condição física dos jogadores, o técnico Gabriel Milito pode promover a quinta escalação diferente desde que assumiu o alvinegro. Para o jogo fora de casa, o argentino conta com o retorno de Rubens, que estava fora devido uma lesão no braço direito.

Por outro lado, o zagueiro Bruno Fuchs, desfalque na última quarta-feira, segue fora devido a um edema na coxa. Quem também segue fora é o recém chegado Brahian Palacios, que também tem uma lesão na coxa.

Provável escalação: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alisson Santana); Paulinho e Hulk.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz;

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa;

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha;

VAR: Daniel Nobre Bins.