O Corinthians enfrentará o Argentinos Juniors pela terceira rodada da fase de grupos do Grupo F da Copa Sul-Americana, na noite desta terça feira (23), às 21h30, no Estádio Diego Armando Maradona. O Timão lidera a chave, com quatro pontos, um a mais do que têm os argentinos, que ocupam atualmente o terceiro lugar.

O momento das equipes

O momento da equipe Alvinegra não é bom, em três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda não marcou nenhum gol, soma apenas um ponto e se encontra na tabela, na zona de rebaixamento, em décimo oitavo. Em seu último jogo, saiu derrotado de campo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Já a equipe argentina, não venceu nas últimas quatro partidas disputadas, e foi derrotado em casa pelo Racing-URU por 3 a 0, no último confronto da Sulamericana. Porém, no último final de semana, se classificou para as semifinais da Copa da Liga Argentina, ao eliminar o Defensa y Justicia, nos pênaltis.

Foto: Rodrigo Coca / Divulgação: Corinthians

Situação chata

Fora das quatro linhas, os dois clubes divergem sobre o pagamento pela compra dos direitos econômicos de Fausto Vera, realizada em julho de 2022. O Timão foi condenado na Fifa a pagar US$ 3,45 milhões (R$ 17 milhões) ao Argentinos Juniors, acrescido de juros de 18% ao ano contando desde julho de 2023.

Neste momento, no entanto, a dívida está suspensa. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, a última instância para disputas desse tipo, e aguarda decisão final. Caso seja condenado e não efetue o pagamento, o clube corre risco de ficar impedido de registrar novos jogadores.

Provável escalação

Escalação provável do Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

Desfalques: Maycon (lesão no joelho); Gustavo Henrique (dengue); Igor Coronado (não viajou) Diego Palacios (transição); Matheus Araújo (fratura na mão), e Ruan Oliveira (cirurgia no joelho).

Pendurados: ninguém.

Escalação provável do Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Galván, Palacio e Prieto; Alan Rodríguez, Franco Moyano e Emiliano Viveros; Santiago Montiel; Leonardo Heredia e Maxi Romero.

Desfalques: Luciano Sanchez (machucado) e Luciano Gondou, Alan Lescano, Román Vega, Nicolás Oroz, Kevin Coronel, Tucu Herrera e Francisco Álvarez (não relacionados).

Suspensos: ninguém.