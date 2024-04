Neste sábado (20) o Red Bull Bragantino se saiu melhor sobre o Corinthians no Nabizão. O clube de Bragança Paulista venceu o Timão por 1 a 0.

Com o placar da partida, o Corinthians se complica mais ainda nesse início de Campeonato Brasileiro encostando na zona de rebaixamento, são duas derrotas e um empate em três partidas disputadas.

Dominância do Touro

Por um lado, um time leve com duas vitórias na bagagem e com um jogo dentro de casa, por outro lado, um time que sofre pressão pelo mal desempenho nos últimos jogos e ainda com um jogo fora de casa.

O comportamento de ambos os times foi muito evidente logo no início de partida quando aos cinco minutos do primeiro tempo, o camisa 28, Victor Hugo, acerta uma chapada com o pé direito. Cássio chegou próximo da bola mas não foi o suficiente para espalmar ela para fora.

Um minuto depois do primeiro gol, Eric Ramires quase anota o segundo, visualizando a desorganização do adversário em relação a sua marcação.

Em 20 minutos de jogo, o Massa Bruta pressionou o Coringão, conseguiram trocar passes com cautela e construir a jogadas que assustaram a defesa corintiana várias vezes.

O treinador António Oliveira chegou até mesmo a pedir para que o time fechasse os espaços para que evitassem mais jogadas perigosas, o que fez surtir um pouco de efeito, mas ignorando completamente a situação ofensiva.

O Corinthians até arriscou em alguns contra-ataques e finalizações, mas sem sucesso, as jogadas não conseguiam ser concluídas e Pedro Raúl, principal referência ofensiva do Timão, não conseguia ser encontrado como opção para continuidade das jogadas.

O Alvinegro em seus 15 minutos finais apresentou uma melhora na qualidade de jogo com a atuação individual de Igor Coronado, mas não foi o suficiente para igualar o jogo.

Final do primeiro tempo, 1 a 0 para o Braga e vantagem na posse de bola, fazendo o Corinthians tomar uma posição mais desesperada.

Desesperado por um empate

Na volta para o segundo tempo, ambos os time mantiveram as escalações intactas, o jogo marcou a volta do time do Parque São Jorge no jogo e uma paralisação extensa do confronto.

Nesta etapa, o Corinthians melhorou o sistema ofensivo, criando mais chances e ameaçando a toda hora o Toro Loko. Mesmo com as melhorias em campo, António Oliveira não se contentou com a postura do time e pediu para que avançassem mais.

Além da boa postura ofensiva, o Timão teve diversas chances de bola parada dentro da área do Braga, mesmo assim, não foi o suficiente para igualar o jogo.

No final do tempo regulamentar, a torcida do Corinthians começou a soltar sinalizadores, fazendo com que a partida fosse paralisada duas vezes, atrapalhando o próprio clube que estava avançando ainda mais em busca do empate.

A partida voltou ao normal e o árbitro deu 11 minutos de acréscimos para poder cobrir o tempo perdido pela imprudência da torcida.

Em um fim de jogo sufocante, o Coringão usou todas as suas artimanhas, todos os seus truques, não poupou o fôlego em busca do empate, mas não conseguiu chegar ao empate, finalizando o jogo em 1 a 0.

A posse de bola ficou em 64,8% para o Corinthians, fazendo 15 finalizações, sendo 4 delas ao gol, diferente do Bragantino que fez 10 chutes, sendo 3 ao gol.

Como fica o Brasileirão?

Com a vitória, o Red Bull Bragantino assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos.

Por outro lado, o Corinthians fica na 16º colocação, encostando na zona de rebaixamento junto do Vitória, São Paulo, Atlético-GO e Cuiabá.

Próximos jogos

O Red Bull Bragantino enfrenta o Sportivo Luqueño pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (24) às 21h, no Nabizão. No Brasileirão, volta para enfrentar o Fortaleza no domingo (28) às 18h30 na Arena Castelão.

Já o Corinthians pega o Argentinos Juniors nesta terça-feira (23) pela Copa Sul-Americana, o jogo acontece no Estádio Diego Armando Maradona às 21h30. Pelo Brasileirão, o confronto está marcado para domingo (28) contra o atual campeão da Libertadores, o Fluminense, o jogo ocorrerá na Neo Química Arena às 16h pela quarta rodada.