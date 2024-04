O Cruzeiro enfrentou o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira (23), no estádio Viña Del Mar, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A Raposa ficou apenas no empate de 0 a 0, com direito a duas bolas na trave e um gol feito, perdido pelo atacante Rafael Elias. Com o resultado, o time mineiro ocupa a terceira colocação do grupo B, com três empates e três pontos.

Sobre o jogo

Na primeira etapa, mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro dominou a partida, mas não conseguiu converter as chances criadas, e quase saiu derrotado pelo time chileno, o que seria possivelmente a eliminação precoce na competição.

Logo nas primeiras ações da partida, a Raposa teve três boas chances de abrir o placar e garantir uma vantagem confortável para o restante do jogo. Aos seis minutos, Marlon tocou para Rafael Elias, que, sozinho na pequena área, furou o arremate e perdeu uma chance incrível de tirar o zero do placar. Quatro minutos depois, o atacante teve nova chance, após passe de Barreal, mas finalizou por cima do gol.

Com um ritmo intenso, o time mineiro continuou em cima do adversário, e aos 30 minutos, chegou com perigo mais uma vez. Barreal recebeu pela esquerda, bateu cruzado rasteiro e caprichosamente a bola tocou no pé da trave do goleiro e saiu.

Segundo tempo

O Cruzeiro dominou o primeiro tempo, entretanto, a etapa complementar, começou diferente. A Raposa entrou desligada e o time chileno chegou ao ataque logo nos primeiros minutos.

Com dois minutos de bola rolando após o intervalo, Gigliotti aproveitou rebote na jogada de escanteio e empurrou para o gol, mas estava impedido no momento do chute e o gol foi anulado. Aos 67 minutos, foi a vez do time mineiro chegar com perigo, em jogada pela direita. Depois do bate-rebate na área, Cifuentes ficou com a posse e chapou no canto do goleiro, mas a bola explodiu na trave mais uma vez.

Com o passar do tempo, o Unión La Calera aproveitou a pressão em cima do elenco do Cruzeiro e cresceram no jogo e passaram a ter controle da partida. Aos 76 minutos de jogo, Cavalleri carregou da esquerda para dentro e bateu colocado de fora da área. Anderson, entretanto, saltou para espalmar pela linha de fundo.

Com o 0x0, ambos os times somam um ponto. O Cruzeiro segue sem vencer na competição e soma três empates consecutivos na Sul-Americana.

Próximo confronto

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (28), às 16h, quando recebe o Vitória no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro.