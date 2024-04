Nesta terça-feira (23), às 19h, o Cruzeiro vai enfrentar o Unión La Calera no Estádio de Concepción no Chile. O clube mineiro precisa vencer a partida para ficar vivo em seu grupo, haja vista que o clube empatou em suas duas primeiras rodadas na competição.

Como vem o Unión La Calera?

Divulgação / Unión La Calera SADP

O clube chileno está está na vice-liderança de seu grupo na Copa Sul-Americana com três pontos. Em sua estreia no campeonato, venceu o Alianza fora de casa na Colômbia, porém perdeu em sua segunda apresentação na Copa, em sua casa para a Universidad Catolica.

No Campeonato Chileno, a situação está bem complicada para o clube. Ocupa a penúltima colocação da competição, sem vencer nenhuma partida em casa no ano.

O Unión La Calera vai mandar a partida no Estádio Municipal de Concepción, 600km de distânca de la Calera. Isso porquê, o seu estádio não atende os requisistos impostos pela Conmebol.

Provável escalação: Matías Ibáñez; Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra e Esteban Matus; Luciano Aued, César Pérez e Axel Encinas; Franco Soldano, Gabriel Hauche e Emmanuel Gigliotti.

Como vem o Cruzeiro?

Divulgação / Cruzeiro

O Cabuloso está em busca da sua primeira vitória no torneio. Após empatar as duas primeiras partidas da Copa Sul-Americana com Universidad Catolica fora de casa e o Alianza por 3 a 3 no Mineirão, ocupa o terceiro lugar do grupo com apenas dois pontos.

No Brasileirão, na última rodada perdeu por 3 a 0 no clássico mineiro. Assim, gerando uma suposta crise interna no clube. O Cruzeiro ocupa a décima segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Provável escalação: Anderson; William, Neris (Zé Ivaldo), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Mateus Vital; Matheus Pereira, Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva

Arbitragem para o jogo:

Árbitro: Mario Diaz de Vivar

Assistentes: Milciades Saldivar e José Villagra

Quarto árbitro: Blas Romero

VAR: Ulieses Mereles

Onde assistir?

A partida vai ter transmissão exclusiva da Paramount Plus, ao vivo para todo Brasil.