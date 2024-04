O Botafogo venceu o Universitario por 3 a 1 e conquistou a sua primeira vitória em 3 jogos pela Libertadores.

A vitória causou muita euforia e ajudou a consagrar uma boa relação entre o torcedor alvinegro e Artur Jorge, treinador do clube carioca.

Após a partida, o técnico Artur Jorge e o lateral-direito Mateo Ponte cederam entrevista coletiva aos jornalistas presentes. Essas foram as principais respostas.

Atmosfera da torcida

Em sua primeira resposta, o treinador elogiou bastante a atmosfera criada pela torcida, destacando como um dos fatores que deram a vitória ao clube.

"Quero demonstrar minha gratidão, mas também de todo o elenco, para a torcida. Foi o primeiro espetáculo que tivemos em campo. É impossível hoje não termos ganhado por causa da atmosfera. Eles elevaram nossa adrenalina e motivação. A torcida nos acolheu de uma forma muito importante. Sei que a intimidade comigo vai depender dos resultados, mas estarei aqui para fazer o meu melhor. A torcida é uma peça fundamental para o sucesso do Botafogo, estou muito satisfeito."

Importância de vencer

Essa foi a primeira vitória do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, o que manteve vivo o sonho da classificação para a próxima fase. Assim comentou sobre essa vitória o treinador Artur Jorge:

"Tivemos um arranque em falso na fase de grupos, era importante vencer hoje. Estou muito contente por vencer meu primeiro jogo da Libertadores num ano que ganhei jogos de Champions. Do ponto de vista pessoal, é extraordinário. Mas neste momento o Importante foi ter ganhado três pontos de forma muito justa. Não foi ganhar só por ganhar, ganhamos com um bom desempenho. Fomos claramente superiores."

Vitor Silva/Botafogo

"Não vejo como alívio. Foi uma consequência do trabalho. Fizemos coletivamente um jogo interessante. Foi consequência do bom jogo dos atletas, numa partida difícil. Foi importante vencer para entrarmos novamente nas contas deste grupo da Libertadores."

Possível ausência de Tiquinho

Tiquinho Soares saiu substituído ainda na primeira etapa após sentir lesão. Assim foi o comentário do treinador português sobre o caso:

"Neste momento, o que é possível falar sobre o Tiquinho é que é uma baixa e tanto. Se confirmar, e falo assim porque espero o resultado clínico."

Clássico contra o Flamengo

No próximo sábado, o Botafogo enfrenta o grande rival pelo Campeonato Brasileiro. Assim traçou a expectativa da partida o comandante botafoguense:

"Teremos um jogo muito difícil contra um dos candidatos ao título, é uma equipe de grande qualidade técnica. Tentaremos estar preparados. Ninguém ganha os jogos antecipadamente, tentaremos nos preparar para estar preparados."

Análise sobre a partida

"Nós tivemos um jogo muito equilibrado. A grande diferença do primeiro tempo para o segundo foi corrigir o jogo posicional ofensivo, estar mais próximo do gol ofensivo e atacar o gol contrário. Tivemos o controle da partida e controle emocional. Foi uma equipe que defendeu perto da sua área, mas fomos paciente. A diferença é que na segunda metade fomos mais assertivos. Do ponto de visto de qualidade, foi muito igual durante 90 minutos e um igual de muita qualidade. Diria que hoje foi a entrega que os atletas colocaram em campo que foi o diferencial."

Escolha por John no time titular

"Uma coisa que fica clara é que não darei rodagem a ninguém. Ou trabalham para jogar 90, 15 ou nada, ou jogam o todo. Essa substituição foi opção tática para ter uma opção ao jogo. O John era a pessoa indicada para jogar o jogo de hoje."

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, diante do Flamengo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, mando do rival rubro-negro.