Hoje (21) o Botafogo joga contra o Juventude, às 18h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos. A partida é valida pela 3° rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Após vencer a primeira partida sob o comando do treinador Artur Jorge, o Fogão vê esse jogo como uma grande oportunidade de conquistar mais uma vitória e ganhar mais confiança para as próximas partidas que também acontecem no Rio de Janeiro. O técnico português tem encontrado algumas dificuldades nesse seu inicio com o Botafogo, são 3 jogos e apenas uma vitória, uma dessas derrotas foi logo na segunda partida da Conmebol Libertadores por 1 a 0 para a LDU Quito.

Já o Juventude chega animado com a boa sequência que tem conseguido nesse inicio de competição, são 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, a última partida o time de Roger Machado conseguiu vencer a equipe do Corinthians por 2 a 0 em sua casa (Alfredo Jaconi) e igualou seu melhor inicio na Série A em 19 anos.

Histórico de confrontos

Esse duelo já aconteceu 23 vezes, ao todo são 7 vitórias do Glorioso, 8 empates e 8 vitórias do Juventude. As equipes estão empatadas em número de gols marcados, são 28 gols para cada lado.

Possíveis Escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos (Barboza) e Hugo; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Savarino) e Jeffinho; Junior Santos e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge​​​​​​​

​​​​​​​Desfalques: Rafael, Marçal e Matheus Nascimento (DM).

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo, Boza, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêcio; Caíque, Mandaca (Thiaguinho), Jean Carlos e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnica: Roger Machado.

Desfalques: Jadson (suspenso), Zé Marcos, Gilberto, Alan Ruschel e Edson Carioca (lesionados).

Arbitragem

​​​​​​​Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Bruno Rafael Pires (FIFA-GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MG)

VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)