Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Botafogo

O Botafogo inicia a temporada 2024 do Brasileirão tentando afastar de vez todas as lembranças da melancólica campanha do ano passado, marcado por uma derrocada histórica no segundo turno e que terminou com o 5º lugar na tabela de classificação após o melhor primeiro turno da história.

A estreia do alvinegro carioca ocorrerá neste domingo (14), a partir das 17h (de Brasília), no confronto diante do Cruzeiro, no Mineirão, em busca do seu terceiro título da história e do primeiro título nacional no século XXI.

Início da temporada

Os problemas da reta final da temporada passada marcaram o início do ano no Botafogo com o técnico Tiago Nunes demonstrando muita fragilidade na falta de organização tática e principalmente de equilíbrio, além do tão citado problema emocional atrapalhando os jogos.

A campanha no Campeonato Carioca acabou revelando a permanência dos velhos problemas com pouco desempenho e gols sofridos após a marca dos 35 minutos do segundo tempo. O empate no primeiro jogo da 2ª fase prévia da Libertadores contra o Aurora culminou na demissão de Tiago Nunes.

O auxiliar Fábio Matías assumiu o comando e cumpriu com a missão de levar o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores com 6-0 contra o Aurora e 2-1 no placar agregado diante do Red Bull Bragantino, além de engatar uma sequência positiva de resultados e tranquilizar o ambiente.

Contudo, o empresário John Textor levou adiante a sua busca por uma nova comissão técnica do futebol europeu e resolveu contratar Artur Jorge, acostumado com jogos de UEFA Champions League no Braga, uma das equipes mais competitivas do futebol português.

Escalação e contratações

Justamente por conta da enorme derrocada da temporada anterior, o elenco que fechou o Brasileirão 2023 em 5º lugar sofreu uma reformulação considerável com muitas saídas. Nomes como Adryelson (Lyon), Lucas Perri (Lyon), Diego Costa (Grêmio), Victor Cuesta (Bahia) e Matías Segovia (RWDM) deixaram o alvinegro.

A principal contratação consistiu no atacante Luiz Henrique, um dos principais jogadores da temporada 2023/24 de La Liga pelo Betis. Outra contratação muito celebrada foi Jeffinho, que deixou o Lyon e retornou ao Botafogo demonstrando melhora na qualidade técnica e tática.

Outras chegadas importantes foram o lateral-direito Damián Suárez (Getafe), os zagueiros Alexander Barboza (Libertad), Pablo (Flamengo) e Lucas Halter (Goiás), o volante Gregore (Inter Miami), e o meia Óscar Romero (Pendikspor).

No entanto, diferentemente de outras equipes que iniciarão o Brasileirão, o Botafogo não possui escalação base definida pois o técnico Artur Jorge promoveu mudanças na estreia diante da LDU, em derrota fora de casa pela Libertadores. No Braga, o técnico português recebia elogios pela força ofensiva, mas deixou o clube recebendo críticas pela exposição defensiva.

Possível escalação base com Artur Jorge: Gatito Fernández (John); Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Luiz Henrique, Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Marlon Freitas e Jeffinho; Júnior Santos e Tiquinho Soares

Destaque

Por conta do início de temporada sensacional e decisivo para o Botafogo, o destaque fica por conta de Júnior Santos. Nos jogos sob comando de Fábio Matias, a equipe tentava sempre forçar a jogada em cima do artilheiro buscando movimentos de ataque com objetivo de liberar espaços atraindo a linha defensiva adversária.

Além de finalizador, Júnior Santos demonstrou taticamente que possui qualidade para deixar os pontas abertos e inverter bolas para construir os lances de ataque com muitos jogadores dentro da grande área, dando liberdade para os laterais. No entanto, mais uma vez devemos ressaltar que o Botafogo vive um momento de incerteza com a chegada de uma nova comissão técnica.

Fique de olho

Alexander Barboza é uma das principais contratações da temporada que contribuiu com o elenco rapidamente demonstrando bastante imposição nas bolas aéreas e duelos vencidos diante do adversários.

Marlon Freitas também merece uma atenção especial por ter conseguido recuperar o bom desempenho da temporada passada, garantindo a sua posição entre os titulares na posição de volante, deixando Tchê Tchê escalado de forma mais ofensiva.

Por fim, Luiz Henrique teve o seu início no Botafogo prejudicado por uma lesão, mas a maior contratação da história do futebol brasileiro deve colaborar de forma decisiva no setor ofensivo do alvinegro. Luiz é canhota e atua pela ponta direita, mas também desempenhou função de meia no Betis, onde disputou posição com o jovem Assane Diao antes de deixar La Liga.

Estádio

O Nilton Santos representou uma das maiores forças do alviverde no primeiro semestre da temporada anterior com todas as vitórias possíveis conquistadas em um ambiente que dificultava o desempenho dos adversários graças à força da torcida e da grama sintética instalada desde o início do ano.

Entretanto, desde a derrota no clássico para o Flamengo no segundo turno do Brasileirão 2023, o Nilton Santos virou um lugar de insegurança para o próprio Botafogo e sua torcida, que agora vivem da incerteza das vitórias dentro de casa.

A derrota para o Junior Barranquilla mostrou como o ambiente de forte pressão criada pela torcida rapidamente torna-se contra o próprio Botafogo quando a equipe não consegue performar de forma positiva.

A maior certeza para o ano consiste na marcação de menos eventos no estádio, principalmente após a marcante derrota por 4 a 3 contra o Grêmio, graças à atuação de Luis Suárez em São Januário, estádio que recebeu a partida por conta de um show da banda "Rebelde", causando revolta na torcida.

Expectativa para 2024

Considerando friamente os planos traçados pela direção alvinegra, o segundo ano de SAF tinha como principal objetivo garantir o retorno do Botafogo para a Conmebol Libertadores. No entanto, a forma como este objetivo foi alcançado representou um dos maiores vexames da história do futebol brasileiro.

A torcida começou o ano magoada com o Botafogo e a reconexão com o clube começou a ser construída apenas nos jogos decisivos das fases prévias do torneio continental, passando pela expectativa da fase de grupos contra o Junior Barranquilla.

Com diversas contratações de peso e uma comissão técnica experiente, o Botafogo certamente entra em 2024 com um dos elencos mais bem qualificados do futebol brasileiro e objetivo de conquistar um título nacional ou internacional.

Porém, as questões extracampo envolvendo John Textor, o tempo de adaptação dos reforços e da nova comissão técnica, além dos resquícios permanentes dos traumas da temporada anterior ainda presentes (apesar de menores) criam uma sensação de insegurança em relação à possibilidade de título.