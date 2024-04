Em noite de fortes emoções pela 3ª rodada Grupo D da Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (24), o Botafogo superou o Universitario-PER por 3 a 1 e conquistou a sua primeira vitória na fase de grupos. Eduardo (2) e Luiz Henrique marcaram para o alvinegro, enquanto Christopher Olivares descontou para os peruanos.

Universitario neutralizou alvinegro durante o primeiro tempo

Artur Jorge repetiu boa parte da escalação em relação à última partida mas fez mudanças importantes com Luiz Henrique entrando no setor ofensivo ao lado de Júnior Santos e Tiquinho Soares. Do outro lado, o Universitario de Fabián Bustos, atual vice-líder do Campeonato Peruano, entrou em campo no 3-5-2 com Andy Polo na ala-direita.

O Botafogo levou um susto no início com a saída de Tiquinho Soares por lesão muscular e precisou adaptar o setor ofensivo logo no início com a entrada de Eduardo, sem nenhum centroavante de ofício. Júnior Santos passou a jogar adiantado e virou referência no ataque.

A única chance perigosa do Universitario na partida veio aos 21', quando Flores arriscou de fora da área e a bola saiu à esquerda do gol defendido pelo goleiro John, que substituiu Gatito Fernández para este confronto decisivo.

Mesmo com quase 80% de posse de bola, o Botafogo encontrou dificuldades na etapa inicial para furar o sistema defensivo adversário, que estrava posicionado em bloco baixo. Foram apenas duas chances de perigo, na cabeçada de Luiz Henrique e na finalização de Savarino de carrinho, parando em defesa do goleiro Britos.

Botafogo supera lesão de Tiquinho em grande atuação no 2º tempo

Logo no início do segundo tempo, o Botafogo conseguiu abrir o placar com antes do primeiro minuto. Luiz Henrique foi lançado por Barboza pela faixa central da intermediária e ajeitou para Eduardo desviar de cabeça para Júnior Santos receber e girar pelo lado esquerdo da área cruzando rasteiro para o camisa 33 escorar no fundo do gol.

Com mais soluções no setor ofensivo e maior repertório ofensivo, o alvinegro ampliou a sua vantagem aos 12' com um golaço. Gregore realizou o desarme e Savarino levantou a cabeça para dar grande assistência achando Luiz Henrique. O camisa 7 ficou no 1v1 contra Britos e teve frieza para deixar o goleiro sentado no gramado antes de concluir.

Mesmo com a desvantagem no placar, o Universitario manteve a sua estratégia de tentar contragolpes em velocidade e acumulou menos de 25% de posse de bola, enquanto os comandados de Artur Jorge administravam o resultado com tranquilidade.

Em grande oportunidade aos 39', Júnior Santos recebeu de Ponte e deu ótima devolução em profundidade para o lateral, travado por Portocarreno no momento da finalização. A bola ainda assim foi na direção do gol e Britos mandou para fora.

Com mais espaço para circular a bola, o Botafogo conseguiu ampliar a vantagem nos acréscimos. Após lançamento longo, Ponte aproveitou vacilo de Portocarrero e cruzou rasteiro da direita. Eduardo veio de trás e dominou deixando na frente tocando na saída de Britos.

A noite só não foi perfeita para o alvinegro porque o Universitario descontou no último lance do jogo. Concha recebeu de Olivares pela faixa central da intermediária e fez a devolução em profundidade. O atacante recebeu em profundidade pela direita e chutou forte mandando no canto superior.

Tabela

Com o resultado, o Botafogo vence pela primeira vez na fase de grupos da Libertadores, mas segue na lanterna do Grupo D com 3 pontos. Enquanto isso, o Universitario caiu para o 3º lugar, com 4 pontos.