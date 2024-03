Em duelo disputado no Estádio Elcyr Resende nesta quarta-feira (27), o Botafogo venceu o Boavista por 4 a 0 no primeiro jogo válido pelas finais da Taça Rio e praticamente garantiu o título. Tiquinho Soares marcou dois gols, enquanto Janderson e Yarlen completaram a goleada.

Botafogo domina primeiro tempo e abre larga vantagem

Com exceção dos jogadores que retornaram de lesão nos últimos dias, o auxiliar Fábio Matias resolveu utilizar os principais jogadores do elenco neste jogo de ida, enquanto José Quadros optou pelo esquema de 3-4-1-2, com os lesionados Oliveira e Berê sendo os únicos desfalques.

A postura defensiva do Boavista acbou custando caro pois o Botafogo dominou a posse de bola com qualidade no primeiro tempo e acumulou finalizações antes de abrir o placar com apenas 15 miuntos. Alexander Barboza fez ótimo lançamento para Júnior Santos dominar e cortar um marcador deixando para Tiquinho finalizar no contrapé de André.

Aos 20', o alvinegro chegou a marcar o segundo gol depois que a zaga do Boavista afastou mal e a bola sobrou para Júnior Santos cortar para a direita e chutar cruzado, mas o VAR anulou o gol após traçar as linhas.

Na sequência do primeiro tempo, o Botafogo diminuiu as chances de gol, mas permaneceu dominando as ações e André Luiz precisou trabalhar para evitar o gol de Kauê, que experimentou um chute firme e parou no goleiro do Boavista.

Boavista ensaiou pressão, mas alvinegro praticamente definiu o título

O Boavista chegou a ensaiar uma reação no segundo tempo depois que o Botafogo optou por ficar com menos posse de bola. Aos 11', Kauê ficou com a sobra de cruzamento na meia-lua e chutou rasteiro. Na sequência, Alyson Vinicius deixou Halter para trás e invadiu a grande área para chutar firme, mas Gatito fez boa defesa.

Aos 15', na chance mais perigosa do Boavista durante o jogo, Maldini cruzou no centro da área e Erick tabelou com a marcação para mandar um chute firme para fora, desperdiçando a boa oportunidade. As chances de gol fizeram Fábio Matías acionar Hugo e Yarlen para a sequência do segundo tempo.

A velocidade no contra-ataque finalmente veio aos 26' depois que Gatito fez ligação direta e Júnior Santos avançou com espaço pela direita até chegar na área e cruzar rasteiro para Tiquinho Soares marcar o seu segundo gol da noite.

O Boavista voltou a ficar recuado após o segundo gol para segurar o ímpeto ofensivo do alvinegro carioca. Quando tudo indicava que a partida terminaria com 2-0 no placar, o Botafogo acelerou e encaminhou o título com dois gols na reta final.

Aos 44', Júnior Santos recebeu ótima enfiada nas costas da zaga e avançou na direita para o meio para finalizar na saída de André Luiz. Nos acréscimos, Rafael interceptou a saída do Boavista e acionou Yarlen, que chutou firme de forma cruzada e fechou a goleada do Fogão.

Sequência

O jogo de volta da final da Taça Rio entre Botafogo e Boavista será realizado neste domingo (31), a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos.