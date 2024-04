Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Internacional

O Internacional vai estrear pelo Brasileirão neste sábado (13), contra o Bahia, no Beira-Rio. A VAVEL separou um guia sobre as principais informações do Colorado na temporada de 2024.

Temporada até aqui

Embora o Internacional tenha gerado muitas expectativas ao seu torcedor após a janela de transferências, Eduardo Coudet parece ainda não ter encontrado a forma ideal para essa nova equipe do Colorado.

Eliminado pelo Juventude dentro do Beira-Rio nas semifinais do Campeonato Gaúcho, e sem ter vencido na Copa Sul-Americana, o futebol apresentado pelo Inter, ainda não condiz com a qualidade do seu elenco e não convence o torcedor.

Os números mascaram um jogo pouco encantador praticado por Coudet. Sua equipe está invicta na temporada, visto que a eliminação para o Juventude foi nos pênaltis.

Chacho Coudet inicia o Brasileirão pressionado, já que boa parte da torcida está insatisfeita, e com razão, e espera muito mais da equipe para o restante da temporada.

Time base e contratações

Com a chegada de 10 reforços, dentre eles nomes de peso como; Borré, Thiago Maia, Lucas Alario e Robert Renan, o time base em relação ao ano passado sofreu algumas alterações.

Foto: Divulgação / Internacional

Hoje, é difícil garantir um Inter ideal, já que o próprio Coudet varia as escalações jogo a jogo.

Porém, no decorrer da temporada, os 11 titulares devem ser: Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Robert Renan) e Renê (Bernabei); Aránguiz (Fernando), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Maurício (Wanderson), Enner Valencia e Borré.

Grande destaque: é possível escolher só um?

Quando o assunto é protagonismo, é impossível não pensar no camisa 10 Colorado: Alan Patrick vem sendo o principal jogador do Inter nas últimas temporadas.

O atacante equatoriano Enner Valencia divide protagonismo com o meia. Entretanto, pode ser que algum reforço que chegou nesta janela engrene nessa disputa até o final da temporada.

O jogador que mais gera expectativa é o atacante Rafael Borré, que foi a segunda contratação mais cara da história do clube.

Jovem estrela

O Inter atravessa um momento em que o clube prefere comprar jogadores prontos ao invés de formá-los. Pela quantidade elevada de atletas que a equipe possui em seu plantel, sobra pouco espaço para jogadores das categorias de base se destacarem.

Entretanto, um jogador que vem conquistando cada vez mais espaço na equipe profissional é o meia atacante Gustavo Prado, de 18 anos. Natural do Rio de Janeiro, a jovem promessa colorada já atuou com o time principal em sete oportunidades. Camisa 10 nas categorias de base, ele assinou contrato com o clube em 2023, e se destaca por sua habilidade e criatividade com a bola nos pés e tem potencial para despontar no futebol brasileiro, quem sabe até no futebol mundial.

Foto: Divulgação / Internacional

Expectativa para o campeonato

Com a quantidade de jogadores qualificados que Eduardo Coudet pode contar no seu elenco, a expectativa seria que o Inter brigasse pelo título do Campeonato Brasileiro, que não vem desde 1979.

Porém com a permanência incerta do treinador argentino, e com tantas incertezas em relação ao time que ainda não encaixou, o Internacional deve, ao mínimo, brigar pela vaga direta para a Libertadores de 2025.

Estádio

O Inter conta com o mítico estádio do Beira-Rio para receber o apoio de seus apaixonados torcedores nos 19 jogos como mandante.

O estádio que comporta até 50 mil colorados, se faz um caldeirão e sempre se torna o 12° jogador da equipe.

Foi também no Gigante que bateu o Grêmio, seu arquirrival por 3 a 2 no Campeonato Gaúcho. Porém, não conseguiu fazer valer seu mando em casa nos últimos dois confrontos, empatando com o Juventude, em jogo que sofreu a dura eliminação nos pênaltis no Gauchão, e novo empate, dessa vez pela Copa Sul-Americana, contra o Real Tomayapo, da Bolívia, por 0 a 0.