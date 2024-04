Internacional se prepara para receber o Bahia em partida que abre o Brasileirão 2024

Na tarde deste sábado (13), o Colorado recebe o Bahia em sua casa, e volta a competir pelo Campeonato Brasileiro após mais de 4 meses da última rodada disputada.

A partida, válida pela 1ª rodada do campeonato, representa a abertura das 38 rodadas e o primeiro jogo dentre os 380 que acontecem ao decorrer do torneio.

O compromisso está marcado para às 18h30 da tarde (horário de Brasília), no Beira-Rio. Ambas equipes buscam a vitória para iniciarem o campeonato com 3 pontos.

Inter sob pressão e com desfalques importantes

A equipe do pressionado Eduardo Coudet, que além da eliminação precoce no Campeonato Gaúcho e de ainda não ter vencido na Copa Sul-Americana, não pode contar com seus dois principais destaques para o início do Brasileirão; Alan Patrick e Enner Valencia estão lesionados.

O camisa 10 colorado sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa e teve que ser substituído no empate em 0 a 0 contra o Real Tomayapo. Já o atacante equatoriano sofreu uma lesão após levar pancadas no pé direito no Gre-Nal válido pelo Gauchão.

Com isso. Coudet deve escalar sua equipe com: Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Fernando) e Renê; Aránguiz, Thiago Maia, Maurício e Wanderson; Lucas Alario e Borré.

Bahia também pressionado porém com força máxima

O recém comprado pelo Grupo City, Bahia, surpreendeu a todos com nomes de peso na janela de transferências, sendo Éverton Ribeiro o principal deles.

O comandante Rogério Ceni não parece ter encontrado a forma ideal para sua equipe até o momento, e a torcida vem chiando principalmente depois do vice-campeonato Baiano para o seu principal rival, o Vitória.

Diferentemente de Coudet, Rogério tem seus principais jogadores à sua disposição e os 11 titulares devem ser: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Víctor Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Biel.

Freguesia Baiana

O Colorado encarou 58 vezes o Esquadrão de Aço, e saiu vitorioso em 31 oportunidades, empatou em 15 e perdeu em 12.

Já no Beira-Rio, o Bahia enfrenta um tabu de quase 10 anos sem vencer, quando derrotou o Inter pelo placar de 0 a 2 na Sul-Americana, em agosto de 2014.

Em contraponto, quem venceu o último confronto entre as duas equipes foi o Bahia, pelo placar de 1 a 0, na Fonte Nova, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)