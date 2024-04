Operário vence fora de casa e segue sem perder na Série B

Nesta sexta (26), Ituano e Operário se enfrentaram pela segunda rodada do Brasileirão Série B. A partida realizada no Estádio Novelli Junior, casa do Ituano, em Itu, terminou em 2 a 0 para o Operário, com gols de Ronaldo e Ronald, para manter o 100% da equipe do Paraná.

Amplo domínio do Operário resultou em gol

A primeira etapa começou com o Ituano pressionando, mas o Operário logo tomou as rédeas da partida e logo com nove minutos o primeiro lance de muito perigo, William Machado cabeceou e a bola passou muito perto do gol.

Em seguida o Ituano tenta responder mas a zaga do fantasma afastou o perigo, na sequência o Operário é quem chega mais próximo do gol com Lindoso e Cirino mas sem sucesso.

O Fantasma é pura pressão na busca de abrir o placar, e o atacante Ronaldo abre o placar, após chute de Felipe Augusto a bola vai nos pés do atacante, que gira e chuta para fazer o primeiro gol.

Quatro minutos depois outro gol do Operário, mas dessa vez estava irregular, após contra-ataque, Vinicius Diniz achou Marcelo Cirino que saiu na cara do goleiro e fez o gol, mas a arbitragem marcou impedimento no lance.

Os últimos minutos da primeira etapa foram como os outros, o Operário seguiu pressionando o adversário para ampliar o placar, mas a primeira etapa ficou apenas no 1 a 0.

Ituano tenta reagir mas fica com a derrota

A segunda etapa começou com o Ituano tentando impôr seu jogo, e a equipe de Itu até chegou algumas vezes mas sem tanto perigo.

O primeiro lance de perigo foi do Operário, Vinicius Diniz bateu forte de fora área e a bola passou ao lado do gol. Na sequência o Ituano responde, Salatiel bateu e a bola foi para fora do gol.

Mas assim como na primeira etapa, quem seguiu tomando conta da partida foi a equipe visitante, após contra-ataque, Ronaldo cruzou pela direita e Índio cabeceou, mas Claudinho salvou embaixo da trave, quase o Fantasma amplia o placar.

Aos 15, Salatiel achou Léozinho que tocou na saída do goleiro, mas a bola foi bem devagar e passou bem perto da trave. O Ituano seguiu pressionando bastante e chegou ao ataque com perigo com Salatiel e Léo Oliveira.

A partida ficou bem equilibrada com lances para ambos os lados, mas nenhuma das equipes assustou a outra até os 34 minutos, quando o Ituano fez uma blitz na busca do empate com duas tentativas de Zé Eduardo, com Person aos 41 e Vinicius Paiva aos 43.

A partida estava encaminhada para terminar apenas 1 a 0, mas após vacilo de Wálber, Ronald recebeu livre, driblou o goleiro e chutou para o gol vazio, é o segundo gol do Fantasma aos 53, partida definida e três pontos para o Operário, que termina a noite no G-4 da competição.

(Foto: andreoito/ OFEC)

Situação na tabela

Com a vitória, o Operário fica entre os primeiros da Série B, com duas vitórias em dois jogos, e volta a campo pela competição para enfrentar o Vila Nova. Já o Ituano é o lanterna da competição, e foi derrotado nas duas partidas que disputou, o próximo jogo é contra o Novorizontino, a equipe precisa encontrar o caminho das vitórias para não se complicar na competição.

Próximos jogos

O Operário volta a campo na terça (30), pela Copa do Brasil, às 20h (Horário de Brasília), a partida será no Estádio Germano Krüger, casa do Operário, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil, já pela Série B, o Fantasma terá um importante confronto contra o Vila Nova. Já o Ituano, volta a campo no próximo sábado (4), no mesmo Novelli Júnior, às 21h (Horário de Brasília), para enfrentar o Novorizontino, que é o sexto colocado.