Vice-campeão goiano, o Vila Nova vence por 2 a 0 em jogo movimentado contra o Guarani. Nessa segunda-feira (22), jogando em casa, o tigre foi mais efetivo no ataque e conquistou uma grande vitória. Já o Guarani, mesmo tendo criado chances na partida, novamente sofreu gols e exibe sua dificuldade defensiva, a equipe sofreu 19 gols em 8 jogos na temporada.

. Primeiro tempo movimentado, mas o Vila se deu melhor

Desde o inicio as equipes expolararam a área adversária, ambas tiveram grandes chances de marcar o gol. O Vila Nova teve 2 finalizações do Cristiano com perigo, sendo uma delas batendo no travessão, já o Guarani teve chance no cruzamento baixo de Reinaldo para o Ruan Santos que chutou em cima da defesa, além disso teve uma falta na qual Anderson Conceição desvia dificultando a defesa do Denis Junior fazendo com o que Rayner cabeceiasse livre e o zagueiro tirasse a bola quase em cima da linha. Aos 30 minutos, após o chute do estreiante Júnior Todinho ter sido travado, a bola voltou para João Vitor que deu um lançamento a Luciano Naninho finalizando para o gol com um chute mascado cobrindo o goleiro do bugre.

O primeiro tempo acabou com 7 finalizações do Guarani e 5 do Vila Nova, sendo um jogo com bastante volume dos setores ofensivos, mas apenas um dos times concluiu com êxito.

Segundo tempo esfriou

Mesmo com volume de ambos os times, o Guarani sentiu o impacto do gol sofrido na etapa anterior e acabou oferecendo mais espaços ao Vila Nova. Logo aos 3 minutos Naninho cruzou para Alesson que cabeceou com perigo. O próprio Alesson aos 11 minutos fez uma bela jogada individual, chegando antes que o jogador adversário ele acha Todinho livre após fazer o facão e sobrar sozinho para colocar na rede pela segunda vez. A equipe de Campinas depois disso praticamente não criou mais, esfriando o movimento do jogo.

Grande partida de Alesson, destaque da temporada do tigre

Alesson deu uma assistência, criou grandes jogadas, finalizou com perigo e realizou grandes dribles, isso reflete a ótima temporada que ele vem fazendo. O atacante possui 9 gols e 5 assistências.

O Guarani com risco de crise

Em comparação com o ano passado no qual o bugre quase foi a Série A, nesse ano não demonstra um bom futebol. Vem mostrado desde o Campeonato Paulista um desempenho bem abaixo, sofrendo muitos gols e sendo pouco efetivo no ataque e novamente hoje na estreia na Série B demonstrou essa dificuldade que apresentava no começo da temporada.

O bugre contratou 10 jogadores e Claudinei Oliveira, treinador que possui experiência em acessos para a primeira divisão (Sport em 2019), além disso também já comandou o Guarani em 2011, 2012, 2015 e 2016. Em ambas as ocasiões, Oliveira trabalhou para fortalecer a equipe e buscar resultados positivos