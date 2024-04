Sport e Vila Nova se enfrentam valendo vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro

O Sport enfrenta o Vila Nova, nesta sexta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro Série B, partida válida para a segunda rodada. Os times vão a campo no gramado da Arena de Pernambuco a partir de 19h.

O time da casa chega para essa partida com 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Vila Nova vem de uma série de 3 vitórias e 2 derrotas.

Como vem o Sport?

Os rubro-negros iniciaram bem na Série B contra o Amazonas, vencendo por 3 a 2 e ficando em 5º lugar nos critérios de desempate.

O Sport, em ótima fase, enfrentará um adversário que historicamente não tem sido um problema. Há quase 20 anos o Leão não perde para o Vila Nova e não sofre um gol há 14 jogos.

Como vem o Vila nova?

O Tigre venceu o Guarani por 2 a 0 e está em 4º lugar, fechando o G-4 a frente do Sport na tabela.

Após a boa vitória na última rodada, o Vila Nova tem grandes chances de repetir a escalação do jogo inicial. Com o meio-campo formado por três volantes, o que deu boa sustentação à equipe goiana. Por isso, o técnico Márcio Fernandes não pretende fazer alterações no onze titular do Alvirrubro para seu primeiro confronto fora de casa.

As equipes se encontraram 16 vezes neste século, com oito vitórias para os rubro-negros, sete empates e uma vitória do Vila Nova por 2 a 1 em 2004. Desde então, o Tigre só empatou três vezes e perdeu outras quatro para o Leão. No ano passado, se enfrentaram novamente na Segundona, com duas vitórias para o Sport.

Provável escalação do Sport: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe , Fábio Matheus e Lucas Lima; Fabricio Domínguez, Romarinho e Gustavo Coutinho

Provável time do Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Cristiano, Geovane e Luciano Naninho; Alesson e Júnior Todinho

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Kleber Ariel Gonçalves da Silva, e pelos assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas.