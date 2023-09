Botafogo-SP e Sport ficam no empate pela Série B

Na noite do último domingo (3), Botafogo-SP e Sport se enfrentaram no Estádio Santa Cruz em duelo que fechou a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado, 1 a 1, não agradou nenhuma das duas equipes. O Tricolor de Ribeirão Preto ficou em 12° lugar, e precisava dos três pontos para subir na tabela. Por sua vez, o Leão da Ilha, está em segundo, e perdeu a oportunidade de encostar, e diminuir para um ponto a diferença para o Vitória, líder da "Segundona".

Além do empate, os mandantes alcançaram a marca de oito partidas sem triunfo. Os visitantes também acumulam uma sequência negativa, visto que são quatro embates sem qualquer vitória dos nordestinos.

Alisson Cassiano e Ronaldo Henrique, atletas do Rubro-Negro, estavam pendurados, ambos receberam o cartão amarelo. Portanto, nenhum dos dois jogadores estará à disposição de Enderson Moreira para o próximo compromisso do Sport, pois terão de cumprir suspensão.

Tudo igual

Aos 8 minutos, o Bota teve uma grande oportunidade para tirar o zero do placar. A cobrança de lateral pelo direito do campo ofensivo, foi desviada primeiro por Osman, que na "casquinha" mandou para Edson Cariús.

O camisa nove estava na pequena área, e sem goleiro efetuou a cabeçada que só não se transformou em gol, pois Alisson Cassiano estava debaixo da trave e conseguiu afastar.

Pouco tempo depois, o Botafogo abriu o marcador. Edson Cariús acreditou na jogada pelo lado esquerdo, ganhou da marcação adversária, chegou na área, e só teve o trabalho de rolar para Thássio estufar a rede, 1 a 0.

Nove minutos depois, o Sport diminuiu e deixou tudo igual. A construção do lance que originou o tento iniciou ainda no campo de defesa, com boa troca de passes, Jorginho recebeu na meia-lua e finalizou, o desvio no jogador rival foi essencial antes da bola morrer no fundo do barbante.

Placar inalterado

Apenas na segunda parte do tempo final é que as boas chances começaram a ser criadas. Os donos da casa levaram mais perigo. Aos 25 minutos, o Pantera teve um escanteio a seu favor, e coube a Dênis, goleiro do Sport fazer boa defesa no reflexo para a manutenção do placar.

Aos 40, novamente, boa chegada com bola parada. Desta vez, o tiro livre cobrado no lado esquerdo foi disputado em cruzamento no lado oposto, a sobra ficou com Edson Carioca, que de bicicleta mandou para fora e por centímetros a bola não entrou.

Além disso, o segundo tempo foi marcado por muitos lances faltosos. Ao todo, sete cartões foram distribuídos ao longo dos últimos 45 de jogo.

Próximo compromisso das equipes

O Botafogo, volta a campo no próximo sábado (09), às 20h30, para enfrentar o Mirassol, fora de casa. O Sport, tem duelo marcado no mesmo dia, às 20h45 (horário de Brasília), a partida em questão será contra o Criciúma, em seus domínios.