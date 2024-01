Nesta quarta-feira (17), o Sport recebeu o Retrô na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada do estadual. A Fênix brilhou em campo e aplicou uma goleada por 4 a 2 em cima do Leão da Ilha, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano.

Escalação que surpreendeu

Mariano Soso chamou a atenção logo em sua estreia diante do Petrolina, onde o Sport venceu por 1 a 0 com um gol de pênalti, e ele se mostrou bastante insatisfeito com o desempenho em campo. Diante do Retrô, era esperado que houvesse poucas mudanças na equipe titular, o que não aconteceu. Começando pela mais surpreendente: a mudança do goleiro, Thiago Couto foi o titular.

Confiando em um sistema com 3 zagueiros, o técnico montou um esquema baseado no 3-5-2. Esquema para o qual o Sport tem dificuldades de adaptação, com mudança na lateral direita, garantindo a presença de Rosales, além de ajustar Luciano Castan como titular no lugar de Renzo, Felipe contribuindo no meio de campo, e Arthur Caike pela ponta direita.

A alternância de escalações e sistemas em um estadual é muito comum, a inadequação desse pensamento, na verdade, só tem uma contradição: o Sport encara o Santa Cruz sábado sem dar sequência e confiança à titularidade.

Goleada da Fênix de Camaragibe

No início do jogo, as equipes mostravam entusiasmo e intensidade na partida, e após algumas investidas perigosas do Leão, o Retrô conseguiu desmontar a defesa do Sport e se infiltrar com facilidade pelo lado esquerdo.

Edson Lucas arrastou a jogada, lidando em um 1 contra 1, encontrou Luisinho, que garantiu o primeiro gol do Retrô. Não demorou para o Sport reagir; em um cruzamento de Felipinho da esquerda para a direita, no segundo palmo, Arthur Caike cabeceou e assegurou o empate.

O que não se esperava era que isso seria o início de uma noite dramática para o Sport. Ainda no primeiro tempo, o Retrô novamente pela esquerda teve facilidade para trabalhar jogadas, e procurando Luisinho, que estava livre da marcação, cabeceou para o fundo da meta.

O Sport visivelmente não estava encaixado. O terceiro gol saiu em uma jogada individual de Fernandinho, que em uma bola alçada caiu nos pés de Radsley, que fez um golaço. E para coroar ainda mais, Fernandinho fez o seu, finalizando o primeiro tempo com um placar elástico.

Segundo tempo melhor do Sport

Ao fim da primeira etapa, o técnico começou a ser hostilizado, e palavras como "burrito" ecoaram pelo estádio. O Sport tenta se recompor e movimentar o jogo, enquanto o Retrô permite que isso aconteça. A reação do Leão ocorreu aos 81 minutos com um chute sem muita força de Felipinho. A bola sofreu desvio e conseguiu diminuir o placar. No entanto, não havia tempo para mais tentativas.

Clima quente

O jogo ao todo foi muito pegado e faltoso, com muitos tumultos ao longo dos 90 minutos. As equipes tiveram jogadores expulsos na segunda etapa. Alencar foi expulso após uma entrada dura no Sport, e Luciano Castan após um lance duvidoso próximo à pequena área.

Mudança no retrospecto

Com esse jogo, Sport e Retrô somam 7 disputas, todas pelo Pernambucano, e a Fênix chega à sua segunda vitória, tendo 4 vitórias do Sport e 1 empate.

Próximos desafios

O Leão enfrenta pela frente o Clássico das Multidões, Sport x Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, no sábado às 16h (horário de Brasília. O Retrô recebe o Petrolina no domingo às 19h (de Brasília).