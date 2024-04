Amazonas e Sport se enfrentam neste sábado (20) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada na Arena da Amazônia, e a bola rola a partir das 17h (horário de Brasília).

LEÃO VEM EMBALADO DO TÍTULO ESTADUAL

O Sport chega com um bom início de ano para seu torcedor após a conquista do título estadual pernambucano frente à equipe do Náutico. O leão também conseguiu a classificação às semis da Copa do Nordeste, além da disputa da terceira fase da Copa do Brasil. Com o início da Série B, o Leão busca o acesso à série A, que não vem desde o ano de 2021, última vez que disputou a elite do futebol nacional. Para a partida de hoje, o Sport contará com três desfalques e não terá força máxima no duelo. O zagueiro Rafael Thyere, e os meias Alan Ruiz e Lucas Lima, foram poupados pelo departamento médico.

Provável escalação: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Titi Ortíz; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mariano Sosa

AMAZONAS EM BUSCA DO ACESSO INÉDITO

Após acesso à Série B, o Amazonas busca mais uma conquista inédita que seria o acesso à elite nacional. No ano de 2024, o aurinegro perdeu o estadual para o rival, Manaus, e vem em busca da redenção na Série B. Para o confronto de hoje, o Amazonas contará com um novo técnico, já que Luizinho Vieira foi demitido após perder a final do estadual. O comandante agora é Adilson Batista, que já vai Já estará à frente da equipe na estreia neste sábado.

Provável escalação: Edson Mardden; Ezequiel, Alvariño, Fabiano e Renan Castro; Cauan Barros, Jiménez, Rafael Tavares e Diego Torres; William Barbio e Sassá.

Técnico: Adilson Batista

ARBITRAGEM

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca.

VAR: Thiago Duarte Peixoto