Finalista do Campeonato Pernambucano,, vaga na terceira fase da Copa do Brasil e liderança da chave na Copa do Nordeste. O torcedor do Sport tem motivos de sobra para sorrir no início da temporada de 2024. Para atingir tamanhos feitos, o Leão tem como um dos seus alicerces o zagueiro Luciano Castán, que foi um dos reforços contratados neste ano após passagem positiva pelo Cruzeiro.

Aos 34 anos, Luciano Castán enalteceu a evolução que o Sport teve ao longo de 2024. Após oscilar no começo da temporada, a equipe se encaixou. Com o defensor em campo, por exemplo, o Leão só foi derrotado uma vez nos últimos 10 jogos.

“Início de temporada sempre é um grande desafio, principalmente por ser um clube novo para mim e um grupo novo que iniciou no Sport. Mas, estamos trabalhando bem, a equipe vem evoluindo e conseguindo vitórias cruciais neste início de ano. O mais importante é que chegamos fortes para esse momento decisivo nas competições que estamos disputando", relatou o camisa 40.

O único revés que Luciano Castán teve nos últimos 10 jogos pelo Sport foi diante do Náutico em duelo válido pelo Campeonato Pernambucano. As equipes se reencontram amanhã (quarta-feira), porém, desta vez pela Copa do Nordeste.

“Clássico é sempre muito bom de jogar. Eles nos venceram na primeira fase do estadual. Agora a partida será válida pela Copa do Nordeste. Creio novamente num grande jogo e o nosso time está focado em vencer para empatarmos esse histórico de confrontos deste ano, afinal, depois, também nos enfrentaremos na final do estadual”, analisou Castán.

Vale destacar que além de ser um destaque defensivo do Sport, Luciano Castán tem ajudado também na parte ofensiva. Na classificação contra o Murici na Copa do Brasil foi ele quem fez o gol do Leão no tempo normal. Foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa rubro-negra.

“Muito feliz em ter feito o meu primeiro gol com a camisa do Sport e também por ter sido em um jogo de Copa do Brasil. Jogo de Copa é sempre muito importante por tudo o que se envolve e é mais uma competição onde estamos focados em ir o mais longe possível”, finalizou o defensor, que na sua carreira tem fama de zagueiro-artilheiro, tanto que já deixou a sua marca diante do Náutico quando defendia as cores do Coritiba.