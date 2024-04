América-MG recebe Novorizontino pela segunda rodada da série B

América-MG e Novorizontino se enfrentam neste sábado (27), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B, na Arena Independência. A bola rola a partir das 18h (horário de Brasília) e terá transmissão do SporTV e do Premiere.

COELHO BUSCA A PRIMEIRA VITÓRIA

O América chega à segunda rodada do brasileiro buscando os primeiros três pontos na competição, já que na primeira rodada apenas empatou fora de casa com o Botafogo-SP, somando um ponto na tabela. Para o confronto deste sábado, o coelho terá dois desfalques, o meia Moisés por lesão muscular na coxa direita e o atacante Vinicius, último reforço anunciado, e que segue fazendo trabalho físicos.

Provável escalação: Dalberson; Matheus Henrique, Éder, Julio e Marlon; Alê, Juninho e Wallisson; Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida

NOVORIZONTINO VISANDO O G4

O Tigre vem de vitória em sua estreia frente à equipe do CRB fora de casa. A equipe de Novo Horizonte conseguiu vencer de virada a equipe alagoana e somar na tabela os primeiros três pontos na luta pelo acesso. Com o resultado positivo, o Novorizontino está na sexta colocação e, em caso de vitória neste sábado, já consegue tentar buscar uma vaga no G4 da competição.

Provável escalação: Jordi; Luisão, Cesar Martins e Reverson; Rodrigo Soares, Eduardo, Geovane e Danilo Barcelos; Waguininho, Marlon e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ARBITRAGEM:

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Maria de Fátima Mendonça Trindade

VAR: Alisson Sidnei Furtado