Neste domingo (17), o Atlético enfrentou o América no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro 2024. O Coelho venceu o Galo por 2 a 1 no Estádio Independência. No entanto, acabou sendo eliminado da competição estadual, uma vez que perdeu o primeiro jogo na Arena MRV por 2 a 0 e precisava de mais um gol para garantir a classificação.

Os gols da partida foram marcados por Brenner e Vitor Jacaré para o América, enquanto Paulinho marcou o gol que levou o Atlético à grande final.

PRIMEIRO TEMPO DE PRESSÃO DO AMÉRICA

O América, precisando de dois gols para se classificar, partiu com tudo para cima de seu rival. Aos 3 minutos, Mateus Henrique recebeu e finalizou, mas Éverson fez uma boa defesa. O Coelho manteve a pressão e aos 5 minutos, Mateus Henrique fez o cruzamento e Brenner, dividindo com Bruno Fuchs, finalizou para o gol do Galo, abrindo o placar no Independência. Após o gol, o Atlético reagiu e Hulk teve a chance de empatar, mas Éder salvou em cima da linha.

O América continuou pressionando e aos 23 minutos, Mateus Henrique finalizou de longe e a bola acertou a trave de Éverson, quase sendo o segundo gol do América. Logo depois, o jogo ficou equilibrado e Scarpa teve a última chance do primeiro tempo com uma falta que passou perto do gol de Dalberson.

Foto: Pedro Souza/Atlético

SEGUNDO TEMPO COM DOIS GOLS E EMOÇÃO ATÉ O FIM

O Atlético iniciou o segundo tempo pressionando o Coelho e logo no início, Scarpa fez um cruzamento mal cortado pela defesa do América, e Paulinho finalizou com força para empatar o jogo. O Galo intensificou sua pressão após o empate, e o camisa 6 da equipe finalizou, exigindo uma grande defesa de Dalberson. Aos 8 minutos, Nicolas cortou para o meio e finalizou, mas Éverson fez uma excelente defesa para salvar o time alvinegro.

O América respondeu e conseguiu a virada aos 21 minutos do segundo tempo com Vitor Jacaré, que finalizou de fora da área, com a bola batendo no travessão e entrando no fundo das redes do Galo, fazendo 2 a 1. O time da casa precisava de mais um gol e partiu para cima. Benítez tentou o cruzamento e Éverson salvou o Atlético nos últimos minutos, e a partida terminou em 2 a 1 para o Coelho, garantindo a classificação do Atlético para a grande final.

FINAL DEFINIDA:

Agora, o Atlético terá uma semana de descanso durante a data FIFA para se preparar para a grande final do Campeonato Mineiro contra seu arquirrival, o Cruzeiro, no sábado (30), na Arena MRV. O outro jogo acontecerá no sábado seguinte, dia 06, também no Mineirão, com mando de campo da Raposa.