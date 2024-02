Após o empate em casa no clássico contra o Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro, o América-MG volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), às 19h15, o clube vai ao Paraná enfrentar o Maringá, no estádio Willie Davids.

O Coelho disputa a competição pela 26ª vez, e busca repetir o bom desempenho dos últimos anos. Em 2020, a equipe chegou às semifinais, numa campanha que ficou marcada pelas classificações em cima de Internacional e Corinthians. Na ocasião, o time mineiro acabou eliminado para o Palmeiras, campeão daquela edição.

Em 2022 e 2023, o América-MG fez boas campanhas e foi o clube de Minas Gerais que chegou mais longe na Copa do Brasil, parando nas quartas de final, eliminado por São Paulo e Corinthians.

Do outro lado, o Maringá disputa o torneio apenas pela terceira vez em sua história. Na temporada passada, a equipe maringaense avançou até a terceira fase, quando foi eliminado pelo Flamengo.

O bom início de temporada das equipes

Nos estaduais, os dois times começaram o ano com boas campanhas. O América-MG segue invicto em 2024, com quatro vitórias e três empates, além de ser dono do melhor ataque e melhor defesa do Campeonato Mineiro.

Já classificado para as semifinais, o Coelho agora briga pela melhor campanha geral. Com 15 pontos, o clube tem um ponto a menos que o Cruzeiro e a mesma pontuação do Tombense.

O Maringá, por sua vez, terminou a primeira fase do Campeonato Paranaense em terceiro lugar, atrás apenas de Athletico-PR e Coritiba. A equipe sofreu apenas uma derrota e, em casa, não sabe o que é perder desde junho de 2023.

Nas quartas de final, o time maringaense vai encarar o Cascavel por uma vaga entre os quatro melhores do estadual.

Tabus em jogo

Desde 2012 disputando de forma consecutiva a Copa do Brasil, o América-MG não sabe o que é ser eliminado na primeira fase há 12 edições. A última vez que o Coelho caiu na fase inicial foi em 2009.

Por outro lado, o Maringá jamais perdeu um jogo como mandante na competição. Em cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate. Nessa série de bons resultados, estão a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0 em 2023 e o empate contra o Santos em 2015.

Camisa 10 é dúvida no Maringá

O técnico Jorge Castillo não sabe se poderá contar com Serginho, experiente meia de 33 anos e um dos destaques da equipe para a partida de logo mais. Com dois gols e duas assistências em 2024, o jogador sentiu um desconforto no adutor durante a derrota para o Londrina e saiu ainda no primeiro tempo.

Caso o camisa 10 não tenha condições de jogo, Mirandinha deve ocupar a vaga no meio de campo e atuar ao lado de Morelli, Zé Vitor e do volante Rodrigo, artilheiro do clube no ano com três gols marcados.

Provável escalação: Dheimison; Marcos Vinicius, Ronald, Vilar e Caíque; Morelli, Rodrigo e Zé Vitor; Mirandinha (Serginho), Bruno Lopes e Robertinho.

Coelho conta com retorno de titulares

Depois de ficarem fora do clássico contra o Atlético-MG, o América-MG tem como principais novidades o zagueiro Éder e o experiente meia Moisés. Com isso, o treinador Cauã de Almeida pode repetir a escalação do último fim de semana ou optar pelas mudanças na defesa e no meio.

Matheuzinho, autor do gol americano na última partida, corre por fora na disputa com Moisés para atuar ao lado de Alê e Juninho. No ataque, o trio formado por Vitor Jacaré, Renato Marques e Fabinho deve ser mantido mais uma vez.

Provável escalação: Dalberson; Mateus Henrique, Éder (Júlio), Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Moisés (Matheusinho); Fabinho, Renato Marques e Jacaré.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

Assistente 1: José Moracy de Sousa e Silva (CE);

Assistente 2: Francisco Marcondes Mendes Simão (CE);

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).