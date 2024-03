A equipe do Novorizontino recebe a Portuguesa e se enfrentarão pela Campeonato Paulista neste domingo (10). O confronto é válido pela décima segunda e última rodada da Paulistão, às 16h no horário de Brasília. O Estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade do interior paulista, Novo Horizonte, será o palco da partida.

O Novorizontino disputa a classificação com o São Paulo e São Bernardo no Grupo D e a Portuguesa já está classificada, junto com o Santos, no Grupo A da competição.

Na busca pela classificação nas eliminatórias:

O Novorizontino chega para o confronto com um histórico positivo no Paulistão, com um empate, duas vitória e sem derrotas nos últimos três jogos. Venceu na Vila Belmiro contra o Santos por 2 a 1, ganhou em Novo Horizonte contra o Água Santa pelo placar mínimo de 1 a 0 e empatou com a Ponte Preta em Campinas por 1 a 1.

A equipe da Portuguesa chega com uma série de resultados não tão positivos, com duas derrotas, uma vitória e nenhum empate nos últimos três jogos. Perdeu fora de casa para o Botafogo-SP por 2 a 1 e também saiu derrotado por 2 a 0 em partida contra o líder geral, Palmeiras, no Canindé. A vitória foi contra o Mirassol foi em casa, com o placar final de 1 a 0.

Retrospecto do confronto:

Os times se enfrentaram apenas pelo Campeonato Paulista e no retrospecto, a Lusa tem certa vantagem. Ao todo, as equipes se confrontaram 17 vezes pela competição, sendo duas vitórias para o Tigre, nove empates e seis vitórias do time da capital paulista. Com o Novorizontino jogando em casa, conseguiu suas únicas duas vitórias, empatou quatro vezes e cedeu três vitórias para o rubro-verde.

Provável escalação para o duelo:

Novorizontino: Jordi, Renato Palm, César Martins, Chico, Raul Prata, Willian Farias, Marlon, Rômulo, Danilo Barcelos, Waguininho e Neto Pessoa.

Técnico: Eduardo Baptista.

Fortaleza: Thomazella, Quintana, Diogo Silva, Patrick, Talles, Ricardinho, Denis, Renan Nunes, Pedro Henrique, Felipe Marques e Paraizo.

Técnico: Pintado.

Arbitragem da partida:

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Árbitro Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli

Árbitro Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira

Quarto Árbitro: Salim Fende Chavez

VAR: Thiago Duarte Peixoto