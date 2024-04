Elogiado por Vojvoda, Breno Lopes revela ansiedade por estreia no Fortaleza: “Não vejo a hora”

Último reforço anunciado pelo Fortaleza durante a janela de abril, Breno Lopes chegou ao novo clube com status de contratação de peso. Recebeu elogios dos dirigentes, conheceu as instalações do centro de treinamento, foi apresentado oficialmente para a imprensa local e ainda ganhou moral perante o técnico Juan Pablo Vojvoda, que o classificou como um jogador muito competitivo e habituado a atuar em alto nível.

Ansioso para entrar em campo, o atacante diz que não vê a hora de atuar dentro do Castelão lotado de torcedores: “A proposta do Fortaleza me agradou em todos os sentidos. Poder vestir uma tradicional camisa do futebol nordestino, jogar uma competição continental [Copa Sul-Americana], ser comandado pelo segundo treinador mais longevo do Brasil… tudo aqui é diferenciado. Será um prazer representar o Leão em grandes torneios”, comentou.

Breno Lopes chegou ao Palmeiras no fim de 2020, após se destacar pelo Juventude. Seu auge no Verdão foi o gol marcado na grande decisão da Copa Libertadores daquele ano, no Maracanã, diante do Santos. Ele afirma que quer aproveitar sua experiência internacional para ajudar o Fortaleza na Sul-Americana.

“Por enquanto, só posso jogar a partir da fase mata-mata por questão burocrática. Mas tenho certeza que iremos avançar, esse grupo é muito qualificado e bem treinado. Espero agregar bastante em campo com muitos gols”, ressaltou.

Aos 28 anos, Breno Lopes tem mais de 300 jogos e acima de 50 gols anotados em sua trajetória como atleta profissional. No Palmeiras, conquistou duas vezes a Libertadores (2020 e 2021) e outras duas vezes o Campeonato Brasileiro (2022 e 2023). Neste domingo (28), o Fortaleza recebe o Bragantino, às 18h30, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Breno Lopes diz que está pronto para estrear assim que puder: “Estou preparado física e tecnicamente. Quando o treinador quiser, estarei pronto para dar tudo de mim”, avisou.