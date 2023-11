Em má fase no Brasileirão, RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam no Nabizão

Na noite desta quinta-feira (30), o RB Bragantino recebe o Fortaleza no Nabi Abi Chedid, em um duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (horário de Brasília).

O que está em disputa?

O Massa Bruta luta para conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores de 2024 e também para embolar cada vez mais a disputa pelo Brasileirão. Caso ganhe o confronto desta quinta, já carimba o passaporte para a Pré-Libertadores e fica a quatro pontos do líder Palmeiras.

Já o Leão do Pici, não consegue mais se classificar para a Liberta, porém ainda luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. Visando a parte de baixo da tabela, o tricolor do nordeste atingiu a “pontuação mágica” de 45 pontos e fica longe de ser rebaixado.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade do Fortaleza ser rebaixado, é de 1,7%.

Retrospecto

As duas equipes estão em uma fase ruim no ano. O Braga está há quatro jogos sem vencer no Brasileirão, enquanto o Leão, atual finalista da Copa Sul-Americana, está a exatos 10 jogos sem uma vitória.

No primeiro turno deste ano, o Massa Bruta venceu o time nordestino por 3 a 0 fora de casa, com gols de Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas. Já a última vitória do Fortaleza contra o Bragantino, foi no segundo turno do Brasileirão de 2022, onde o Laion aplicou uma goleada de 6 a 0 em cima do Toro Loko, os gols da partida foram marcados por Zé Welison, Hércules, Pedro Rocha, Silvio Romero (2), e Thiago Galhardo.

Na história do confronto, foram 12 jogos ao todo e nunca houve empate entre as equipes. O RB Bragantino está na frente com sete triunfos, enquanto o Fortaleza possui cinco.

Provável escalação

- RB Bragantino

Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado), Léo Realpe, Luan Patrick (Lucas Cunha e Lucas Rafael) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Mosquera e Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha

Desfalques: Léo Ortiz (suspenso), Luan Cândido (suspenso), Lucas Evangelista (suspenso), Cipriano (lesão na coxa direita), Eduardo Santos (cirurgia no joelho) e Nathan Camargo (cirurgia no joelho).

- Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Calebe; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques: Hércules (se recupera de cirurgia), Romero (não viajou) e Marinho (suspenso).

Arbitragem

- Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim - AL

- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - RJ

- Assistente 2: Rafael Trombeta - PR

- Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

- VAR: Wagner Reway - PB