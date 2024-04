Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam pela segunda rodada da Série B

Neste sábado (27), às 17h, Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. Após uma alteração na localização do confronto, o duelo, que estava marcado para o Estádio da Curuzu, agora, será no Estádio Mangueirão, em Belém.

Como vem o Paysandu?

Divulgação / Paysandu

O Papão da Curuzu busca pontuar pela primeira vez no campeonato. Após perder na estreia para o Santos, na Vila Belmiro, o Paysandu recebe o Botafogo-SP na procura de sua primeira vitória.



Mesmo perdendo por 2 a 0 em sua estreia para o Santos. A torcida do Papão vem com expectativa para esta temporada. Isso porque, apesar do resultado negativo na Baixada Santista, o desempenho do time foi relativamente bom.



A escalação deve ter apenas uma mudança em relação ao último jogo do Papão. Após o meia Robinho ter sentido na partida passada, deve começar no banco, dando chance para o Val Soares jogar entre os titulares.



Provável escalação: Matheus Nogueira; Edílson, Y.Quintana, Wanderson e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela e Val Soares; Edinho, Jean Dias e Nicolas.

Como vem o Botafogo-SP?

Divulgação / Botafogo-SP

Em sua estreia na competição, o Botafogo-SP enfrentou o América-MG em sua casa e ficou no empate por 1 a 1. O autor de seu único gol foi Bernardo Schappo, nos acréscimos do segundo tempo.



Para realizar a segunda rodada da Série B contra o Paysandu, o time de Ribeirão Preto realizou uma viagem de 12 horas, contendo escalas em São Paulo e Brasília para chegar em Belém. Jogando como visitante, o Pantera nunca venceu do Paysandu. O retrospécto é de três derrotas e um empate.



Sem desfalques, a expectativa é que o mesmo time da estreia do campeonato, seja mantido para esta rodada.



Provável escalação: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira.

​​​​​​Arbitragem para o jogo:

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Aonde assistir?

A partida vai ser transmitida ao vivo pelo Sportv e TV Cultura para todo o Brasil.