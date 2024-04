Ramón Díaz deixa comando técnico do Vasco

Na tarde deste sábado (27), o Vasco anunciou a saída do técnico Ramón Díaz e de toda a comissão técnica do argentino no comando do cruzmaltino. Essa decisão ocorre logo após a histórica goleada sofrida diante do Criciúma por 4 a 0, em São Januário.

De acordo com a nota oficial, o técnico do sub-20 Rafael Paiva comandará a equipe de forma interina nos próximos jogos até a escolha de um novo treinador.

"O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente."

A atuação do Vasco diante do Criciúma provocou bastante revolta na torcida presente em São Januário na 3ª rodada do Brasileirão Série A. Os mais de 20 mil torcedores demonstraram muita irritação através de vaias, xingamentos aos jogadores e aplausos irônicos a favor do Criciúma.

Houve uma indefinição por jornalistas presentes em São Januário em relação à um pedido de demissão de Ramón Díaz ou uma atitude dos responsáveis pelo comando do Vasco (777 Partners), mas o clube adotou silêncio total e não promoveu nenhuma comunicação oficial no pós-jogo.

A trajetória complicada de Ramón Díaz em 2024

Ramón Díaz assumiu comando do Vasco em julho de 2023 junto com o auxiliar Emiliano Díaz. Sob forte expectativa, a comissão técnica argentina conseguiu agradar a torcida ao cumprir a missão de salvar o cruzmaltino do rebaixamento no Brasileirão do ano passado com vitória na última rodada sobre o Red Bull Bragantino.

No entanto, o desempenho na temporada 2024 desagradou a torcida com a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca com um empate e uma derrota para o Nova Iguaçu com mais de 60 mil torcedores presentes no Maracanã em dois jogos.

Na Copa do Brasil, o Vasco quase foi eliminado diante do Água Santa em São Januário em jogo que terminou empatado por 3 a 3 e foi decisivo nos pênaltis com vitória cruzmaltina. Por fim, o início da campanha no Brasileirão ficou marcada por uma vitória e três derrotas em quatro jogos.